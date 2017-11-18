Анна Семенович готовится к родам

Певица Анна Семенович огорошила признанием. Оказывает 37-летняя артистка через год родит малыша.

Общественность давно волнует вопрос, когда же Семенович станет мамой. Анна на подобные вопросы отвечала "когда придет время".

Однако недавно певица впервые откровенно и без ужимок ответила на вопрос о наследниках. Семенович созналась, что планирует уже в следующем году заняться вопросом пополнения в семье.



"В следующем году я займусь более плотно вопросом деторождения. Я не отношусь к разряду сумасшедших мамаш, что хотят много детей. Я хочу одного... через годик!" – призналась Анна в эфире Ru.tv.

Как писали Dni.Ru, Семенович недавно нашла себе нового спутника жизни. Им стал греческий бизнесмен. До этого Анна два года встречалась со швейцарским миллионером. Однако, так и не дождавшись предложения руки и сердца, артистка ушла от него.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Ноя 12 2017 в 4:50 PST

Кроме того, в начале сентября Семенович удивила признанием. В эфире ток-шоу "Пусть говорят" певица заявила, что готова взять малыша из детского дома. "Как рожу сама, усыновлю ребенка", – публично пообещала Семенович.