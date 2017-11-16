Волочкова грязно обругала молодого любовника

Анастасия Волочкова снялась в передаче, посвященной скандалу, в который она угодила благодаря обнародованным пикантным фото, на которых запечатлена во время секса. Возмущенная балерина грязно обругала молодого любовника.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, сделанную на съемках ток-шоу, посвященного скандалу, поднявшемуся после обнародования интимных фото балерины. "Сегодня снимали программу о выложенных моих личных фото в соц сетях подонком, кто не достоин того, чтобы называть его по имени. После программы должны закончится все вопросы о моих фото в стиле ню, снятых подло и исподтишка . Не я это затеяла и разместила в соц сети, но я это остановлю! И это дело моих адвокатов (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – отметила в подписи возмущенная Волочкова.

Любовником балерины оказался некий 29-летний бизнесмен Чермен Дзотов. "Парень поступком своим опустил не только себя, но и свою малую родину. Позор. Для меня кавказские мужчины всегда были олицетворением чести и достоинства и уважения к женщине", – отметила балерина.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Ноя 15 2017 в 9:28 PST

Волочкова заявила, что Дзотов пиарится на ней. "Настоящие мужчины не поступают так, как поступил этот подонок ради собственного пиара на моем имени, которое создавалось годами многолетнего, ежедневного и многочасового труда", – заявила Анастасия.

Далее Волочкова употребила в адрес бывшего любовника еще несколько нелестных высказываний. "Я более чем уверена, что найдутся благородные Мужчины, которые смогут объяснить этому чурмену (по-другому не назвать этого клоуна после его низкого поступка), что он не прав. И не мужчина. Ему, я думаю, женщины не дадут, а Мужчины не пожмут руки 😝", – написала оскорбленная артистка.

В заключение балерина сообщила любопытную информацию. По словам Анастасии, брат Чермена сидит в тюрьме рядом с ее бывшим водителем. "Когда я узнала о том, что родной брат этого низкого человека сидит в соседней камере в тюрьме с бывшим моим водителем аферистом Скиртачем, мне стало понятно, откуда дует ветер этой низости... 😝 Только, я думаю, что этому козлу место рядом с ними..." – заключила Анастасия Волочкова.

Напомним, скандал грянул после того, как неизвестные выложили в Сеть фотографии секса 29-летнего бизнесмена Чермена Дзотова и 41-летней балерины Анастасии Волочковой. Позже мужчина сообщил, что снимки у него украли. Мол, злоумышленник похитил его телефонную карточку и обманным путем завладел аккаунтами. А на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Чермен даже опубликовал фотографии заявлений в правоохранительные органы.