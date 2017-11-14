Любовник Волочковой похвастался аппетитным задом в стрингах

Чермена Дзотова поддержали многие люди. Они шлют ему подарки.

Скандал грянул после того, как неизвестные злоумышленники выложили в Сеть фотографии секса 29-летнего бизнесмена Чермена Дзотова и 41-летней балерины Анастасии Волочковой. Позже мужчина сообщил, что снимки у него якобы украли. Мол, злоумышленник выкрал его телефонную карточку и обманным путем завладел аккаунтами. А на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Чермен даже опубликовал фотографии заявлений в правоохранительные органы.

Интересно, что многие пользователи Сети поддержали Дзотова. Многие считают, что Волочкова сама спровоцировала скандал для пущей шумихи.

"Письма поддержки приходят из разных городов. Такую картину в знак поддержки мне прислала художница из Краснодара Христина Лиховицкая Повешу в спальне", – похвастался бизнесмен на своей странице.

Аппетитный зад в стрингах, на полотне – явная аллюзия на Волочкову, с которой у Чермена были романтические отношения. Хотя вряд ли ему – уважаемому бизнесмену – приятно сегодня читать про себя в скандальной желтой хронике. Но он не теряет самообладания и чувства юмора.

Ранее Dni.Ru связались с самой балериной, чтобы узнать о ее реакции на произошедшее. "Если кто-то решил использовать меня как орудие своего пиара, бог ему судья, – заявила она. – Всех, кого будоражит секс Волочковой, теперь могут спать спокойно. У меня он есть точно, а у кого нет секса, тот и выставляет такие фотографии. Мерзко, конечно. Позор тому, кто это выставляет. Сильным не нужны оправдания, а слабым они не помогут. Я не хочу и не буду оправдываться за поступки подонков".