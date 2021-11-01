Информация из достоверных источников: Садальский разоблачил полет Пересильд в космос

Станислав Садальский усомнился в том, что киноэкипаж был на космической станции.



Известный актер Станислав Садальский не верит в то, что звезда сериала "Угрюм-река" действительно была в космосе. 70-летний артист утверждает, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко водят публику за нос. Дескать, кадры, на которых кинодеятели летят на шаттле, а затем работают на МКС, созданы на хромакее в павильоне.

"Это все вранье", – накинулся на киноэкипаж артист.

По словам Садальского, информацию об обмане с участием Пересильд и Шипенко он получил из достоверных источников. Осведомители сообщили Станиславу Юрьевичу, что мистификацию придумал и устроил некий театр. Впрочем, добавил актер, знать наверняка, был ли полет реальным, никто не может, поэтому его утверждения не являются стопроцентными.

Напомним, известная артистка Юлия Пересильд, режиссер фильма "Холоп" Клим Шипенко, а также космонавт Антон Шкаплеров отправились на орбиту 5 октября. На корабле "Союз МС-19" кинодеятели прибыли на МКС, где провели 12 дней. На станции Пересильд и Шипенко снимали картину "Вызов".

После приземления Юлия и Клим прошли курс реабилитации в Подмосковном "Звездном городке". Недавно в одном из московских ресторанов в честь возвращения Пересильд из космоса известный актер устроил вечеринку, куда пригласили только привитых от ковида.