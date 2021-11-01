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Сериалы
Информация из достоверных источников: Садальский разоблачил полет Пересильд в космос

Информация из достоверных источников: Садальский разоблачил полет Пересильд в космос

Станислав Садальский усомнился в том, что киноэкипаж был на космической станции.
прочитано 866 раз

Известный актер Станислав Садальский не верит в то, что звезда сериала "Угрюм-река" действительно была в космосе. 70-летний артист утверждает, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко водят публику за нос. Дескать, кадры, на которых кинодеятели летят на шаттле, а затем работают на МКС, созданы на хромакее в павильоне.

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Юлия Сергеевна Пересильд

Юлия Сергеевна Пересильд Актриса

 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

"Это все вранье", – накинулся на киноэкипаж артист.

По словам Садальского, информацию об обмане с участием Пересильд и Шипенко он получил из достоверных источников. Осведомители сообщили Станиславу Юрьевичу, что мистификацию придумал и устроил некий театр. Впрочем, добавил актер, знать наверняка, был ли полет реальным, никто не может, поэтому его утверждения не являются стопроцентными.

Напомним, известная артистка Юлия Пересильд, режиссер фильма "Холоп" Клим Шипенко, а также космонавт Антон Шкаплеров отправились на орбиту 5 октября. На корабле "Союз МС-19" кинодеятели прибыли на МКС, где провели 12 дней. На станции Пересильд и Шипенко снимали картину "Вызов".

После приземления Юлия и Клим прошли курс реабилитации в Подмосковном "Звездном городке". Недавно в одном из московских ресторанов в честь возвращения Пересильд из космоса известный актер устроил вечеринку, куда пригласили только привитых от ковида.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 ноября 2021, 18:42 Источник: PopCornNews ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость890502
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Затюханная деревенская лохушка в космос полетела? Какая актрисуля- такой и космонавт из неё. Видеокадры невесомости, периодически повторялись одни и те же, как и летящий космический корабль. Это легко снимать в центре испытаний- невесомость готова! 100% хромакей ( зелёный фон), который может на второй план, хоть инопланетян разместить.
Гость886152
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Позор! Собирать деньги на лечение детям и при этом отправлять в космос среднюю актрису, чтобы снять пару эффектных сцен. Если в Америке Макс берет на борт туристов, артистов, то на это он тратит свои миллиарды. Свои, а не спонсируется государством. Извините, Маск.
Алексей
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Был ли полёт или не был - какая разница.
Тут другое - на сколько я понимаю, в России завершена 100%-я газификация,
построены дороги (даже в самых отдалённых уголках) страны.
В России самая лучшая система образования в мире (восстановлена Советская система). В России самая лучшая система здравоохранения в мире.
В России восстановлена промышленность до Советских размахов.

Ну раз так - значит и кино в космосе снимать можно.
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