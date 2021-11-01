Известный олигарх помог оттяпать фонд: основатель "Галчонка" обвинил Пересильд в грязной игре

Актриса Юлия Пересильд оказалась в центре скандала.

Актриса Юлия Пересильд несколько лет является учредителем благотворительного фонда "Галчонок". Свой недавний полет в космос звезда кино и сериалов посвятила именно этой организации. Между тем накануне вокруг фонда разгорелся большой скандал. Пересильд предъявили серьезные обвинения.

Создатель "Галчонка", Ольга Журавская сообщила, что Юлия Пересильд стала учредителем фонда благодаря влиятельным знакомым. Дескать, актриса буквально оттяпала себе место в благотворительной организации.

По словам Журавской, несколько лен назад Пересильд пригласили в "Галчонок" в рекламных целях – актриса стала амбассадором фонда и вошла в попечительский совет. В 2018 году Юлия Пересильд привела в организацию крупного спонсора – олигарх Роман Абрамович выделил 20 миллионов рублей.

Затем Юлия захотела стать учредителем "Галчонка". Журавская не возражала, однако против был один из ее партнеров. В итоге актрисе было отказано. После этого руководство фонда получило письмо от Абрамовича: он требовал вернуть пожертвованные миллионы.

Деньги, говорит Журавская, были уже условно распределены. Чтобы дети не остались без помощи Ольга вышла из состава учредителей, уступив свое место Юлии. Создательница расставалась с "Галчонком" на дружеской ноте. Журавская хотела продолжить сотрудничество, но не заладилось.

Спустя время у Ольги Журавской начались проблемы. Он нее отвернулись все бывшие партнеры. Как считает Ольга, коллег поставили перед выбором: либо она, либо "Галчонок".

В "Фейсбук" Ольга Журавская написала, что из фонда ее в буквальном смысле выдавили, она стала жертвой грязной игры. Результат шестилетнего труда Ольги забрали люди, которые вообще ничего не понимают в благотворительности. После расставания с "Галчонком" у основательницы фонда началась депрессия и появились мысли о самоубийстве.

Сейчас, утверждает Ольга Журавская, в "Галчонке" настоящий бардак. Новые учредители погрязли в бюрократии, срывающей сроки согласования. Кроме того, в организации огромная текучка кадров.