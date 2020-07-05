Звезда сериала "Марш Турецкого" Борис Бачурин рассказал о раке

Актер МХАТа имени Горького, звезда сериала "Марш Турецкого" и фильмов "Дочки-матери", "Юность Петра" рассказал об онкологии. Борису Александровичу Бачурину поставили диагноз несколько лет назад.

По словам артиста, у него нашли рак грудной железы. Сейчас болезнь отступила, но Бачурин старается быть начеку. Недавно, например, 71-летний Борис Александрович записался на прием к онкологу. Артист решил сдать анализы. Медик посоветовал актеру пройти полное обследование.

"Он посмотрел на меня и сказал: "Какие анализы? Вам пора вновь полное обследование проходить!" – поведала звезда сериалов. Теперь актер ждет результатов исследований.

О плохом Борис Бачурин старается не думать. У знаменитости много насущных проблем. Артист не работает с середины марта. Актера отправили в отпуск, который оплатили всего на две трети от положенного. По словам Бачурина, в этой ситуации его выручает звание Заслуженного артиста России: он получает надбавку к пенсии в размере десяти тысяч рублей.

Сейчас 71-летний актер и его супруга Ольга находятся за городом. У знаменитости есть дом в Павлово-Посадском районе. Борис Бачурин занимается выращиванием овощей, ухаживает за прилегающей территорией. Не так давно артист и его избранница побывали у Животворящего креста, что в Переславле-Залесском. Также чета планирует посетить Суздаль.