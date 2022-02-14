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Пресс-релизы
Первая Национальная премия интернет-контента состоится в онлайн-формате

Первая Национальная премия интернет-контента состоится в онлайн-формате

В ТАСС состоится пресс-конференция в онлайн-формате. Она будет посвящена презентации первой Национальной премии интернет-контента.
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В ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации первой Национальной премии интернет-контента, вручаемой за создание социально значимого контента в сети Интернет. Сообщается, что мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, генеральный директор "СТС Медиа", председатель продюсерского совета Института развития интернета Вячеслав Муругов и генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов расскажут о целях и задачах премии. Также участники узнают о принципах отбора проектов, призовом фонде, дате оглашения финалистов и проведении церемонии награждения победителей.

Организатором премии является институт развития интернета при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Представители прессы могут принять участие в мероприятии дистанционно, заполнив форму аккредитации. Она находится на странице анонса в разделе Пресс-центр ТАСС. При регистрации необходимо указать номер мобильного телефона, к которому привязано приложение WhatsApp.

Трансляцию будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в "Фейсбуке".

Справки и аккредитация:

+7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-25-41

press-center@tass.ru

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Фото: pixabay.com
14 февраля 2022, 21:28 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
14 февраля 2022

Первая Национальная премия интернет-контента состоится в онлайн-формате

Трансляция будет доступна для всех желающих

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