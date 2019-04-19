В акции "Библионочь" стартует второй сезон проекта "Встречи с писателями"

В ночь с 20 на 21 апреля в городских библиотеках можно будет пообщаться с известными литераторами. Например, с писателями Олегом Роем и Дмитрием Глуховским, а также поэтессой Ах Астаховой. Всего запланировано 50 встреч. После завершения культурной акции авторы будут видеться с читателями в городских библиотеках по средам. До конца года проведут еще более 100 таких мероприятий.



В ночь с 20 на 21 апреля в рамках акции "Библионочь" в 45 библиотеках столичного Департамента культуры пройдут встречи с российскими и зарубежными писателями. Посетители смогут побеседовать как с начинающими авторами, так и с их известными коллегами. Среди них писатели Олег Рой, Дмитрий Глуховский и молодая поэтесса Ах Астахова.



В гости к читателям готовы прийти члены Союза писателей России, победители, номинанты и лауреаты национальных литературных премий, например "Ясной Поляны", "Национального бестселлера". Вход на мероприятия свободный, но на некоторые из них необходима предварительная регистрация. Узнать расписание можно на портале "Библиогород".

"Встречи с писателями в “Библионочь” проходят регулярно. В этом году их будет 50. Они станут своего рода стартом второго сезона проекта “Встречи с писателями”, который впервые стартовал в прошлом году и был очень востребован у читателей. До конца года пройдет более 100 встреч с современными литераторами. В проекте примут участие библиотеки, расположенные в разных округах города. Расписание на ближайшие встречи можно найти на сайте“Библиогород”, – рассказали в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров.

20 апреля в Центральной городской детской библиотеке имени А.П. Гайдара состоится встреча с писателем Олегом Роем. Она пройдет в рамках программы "Библиосумерки", подготовленной для юных читателей и их родителей. Олег Рой создал более 60 романов в различных жанрах, а также более 30 книг для детей. Это произведения "Домовой", "Обратная сторона Луны", "Верь в меня" и другие. Разговор будет посвящен детству и детским книгам. Писатель поделится историей своего литературного пути, творческими планами и ответит на вопросы гостей. Начало в 17:00.

Взрослых и маленьких читателей ждут и в библиотеке № 266 в Переделкине. Там в 16:30 можно будет пообщаться с детским писателем лауреатом литературной премии имени Корнея Чуковского Артуром Гиваргизовым. Он расскажет о своем творчестве, ответит на вопросы и прочитает любимые стихи Корнея Чуковского.

В Центральной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова запланировано несколько встреч. В 17:00 горожане смогут пообщаться с писателем и журналистом Дмитрием Глуховским. Он автор известных постапокалиптических романов "Метро 2033", "Метро 2034" и "Метро 2035", романа-антиутопии "Будущее", а также мистического романа "Сумерки" и реалистического "Текст".

Встреча пройдет в формате беседы, вести которую будет директор Музея М.А. Булгакова Петр Мансилья-Круз. Дмитрий Глуховский поговорит не только о своем писательском опыте, но и о журналистском (когда-то он работал военным корреспондентом в Абхазии и в Израиле). Кроме того, писатель поделится своими творческими планами. Так, гости узнают, почему он хочет написать заполярный хоррор и создать серию графических романов. Нужна предварительная регистрация.

А в 18:00 участников "Библионочи" ожидает встреча с Андреем Аствацатуровым – филологом и преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета. Он занимался исследованием творчества зарубежных авторов, а потом начал писать для себя. В ходе беседы, которую будет вести тележурналист Зинаида Курбатова, он расскажет о своем новом, четвертом романе "Не кормите и не трогайте пеликанов". В нем речь идет о человеке, который потерялся в современном мире. Для того чтобы попасть на встречу, необходима предварительная регистрация.

В 20:00 Некрасовка приглашает поговорить с британским журналистом и писателем Уиллом Сторром. Он представит свою книгу "Селфи. Почему мы зациклены на себе и как это на нас влияет". В этой работе автор пытается разобраться, как устроено критическое отношение человека к самому себе с культурной и научной точки зрения. Предусмотрен перевод на русский язык. Предварительная регистрация на встречу – на сайте библиотеки.

В библиотеке № 252 Зеленограда с 20:30 до 21:30 будет проходить музыкально-поэтический вечер популярной поэтессы Ах Астаховой, обладательницы награды "Золотая Горгулья" в номинации "Лучший арт-проект года" (2018 год). В гостиной библиотеки прозвучат поэтические хиты и новые произведения под аккомпанемент композитора Капитона Неклюдова. Он пишет музыку в жанре современной классики.

В библиотеке № 13 имени Н.Г. Чернышевского лауреат всероссийского фестиваля молодых поэтов "Мцыри" Анастасия Лукомская не только прочитает свои стихи, но и проведет мастер-класс по видеопоэзии. Этот вид искусства предполагает создание видеоклипов, иллюстрирующих то или иное стихотворение. При этом поэтический текст может звучать за кадром (его обычно читает сам автор) или же появляться на экране. Как правило, основой для видеопоэзии служат произведения современных поэтов. Анастасия Лукомская покажет видеоролики победителей различных конкурсов и расскажет об основах создания видеоклипа на стихи.

В библиотеке № 34 имени Андрея Вознесенского в 19:30 гостей ждут на встрече с писательницей Мариной Москвиной, финалистом премии "Ясная Поляна" (совместно с Юлией Говоровой), которую она получился за книгу "Ты, главное, пиши о любви". Автор представит свою новую работу – сборник рассказов "Между нами только ночь", а также ответит на вопросы гостей.

После завершения акции "Библионочь" встречи с российскими писателями будут проходить в формате тематических встреч "Литературная среда". Практически каждую неделю по средам в одной или нескольких библиотеках российские авторы, начинающие и именитые, будут читать гостям свои произведения, отвечать на вопросы или представлять новые книги.

Так, 24 апреля в библиотеке № 166 имени Первого Мая в 15:00 горожане могут попасть на онлайн-встречу московских и омских поэтов. Известные московские литераторы – мастера фестиваля "Мцыри" соберутся, чтобы услышать стихи молодых сибирских поэтов лермонтовского возраста (до 27 лет). Тем временем в Омской областной публичной библиотеке у каждого из участников будет ровно пять минут прямого эфира, чтобы представить свое творчество столичным мастерам и их коллегам из Омска. Эксперты будут оценивать выступления, и трое лучших поэтов получат приглашения на финал в Москву. Он пройдет с 12 по 14 октября в рамках празднования 205-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова.

А 15 мая в 19:00 в библиотеке № 3 имени Н.А. Добролюбова поэт и писатель-фантаст Николай Калиниченко (Ник Одинцов) представит свою новую книгу стихов "Московский пират". С подробным расписанием встреч с литераторами на текущий и ближайший месяц можно ознакомиться здесь.

Впервые проект "Встреча с писателями" был запущен в феврале прошлого года. Горожане смогли пообщаться с такими авторами, как Гузель Яхина, Алексей Иванов, Марина Москвина и другие. Всего в 2018 году прошло 139 встреч с писателями.

В этом году всероссийская акция "Библионочь" будет носить название "Ночь главных героев". Лекции, встречи с писателями, спектакли, концерты, квесты и мастер-классы, которые организуют в рамках акции, будут посвящены известным героям книг и фильмов. В столице к "Библионочи-2019" присоединились более 230 городских культурных площадок. Это библиотеки, культурные центры, музеи, выставочные галереи и книжные магазины. В этом году впервые в акции участвует выставочный зал "Манеж".

Кроме того, в рамках "Библионочи" библиотеки столичного Департамента культуры простят должников. Это те читатели, которые не успели сдать книги вовремя, и им грозит штраф. За каждый день просрочки начисляется пеня в размере от одного до пяти рублей. Если издание потеряно, его можно будет возместить. Книга на замену должна быть того же формата, жанра и желательно того же автора. График работы площадок "Библионочи", а также подробное расписание мероприятий размещено сайте библиотек Москвы и в разделе "Афиша" на портале mos.ru.

Программу "Библионочи-2019" составили участники проекта "Активный гражданин". В ходе онлайн-голосования горожанам предложили выбрать формат проведения мероприятий. Всего в опросе приняли участие более 175 тысяч "активных граждан". Почти каждый третий (свыше 29 процентов участников) посчитал, что нужны встречи с писателями. За презентации книг проголосовали почти 15 процентов респондентов, а за проведение мастер-классов – 12 процентов. Почти по 10 процентов голосов отдали за тематические выставки и иммерсивные спектакли.

Впервые акция "Библионочь" состоялась в 2012 году, с тех пор она проводится ежегодно. Библиотеки по всей стране до позднего вечера принимают гостей, которые приходят обсудить любимые книги, принять участие в литературных конкурсах, экскурсиях, послушать увлекательные лекции и встретиться с интересными людьми. В 2018 году в Москве к акции присоединились более 70 тысяч человек. Во время "Библионочи-2018" провели около двух тысяч мероприятий.