Канадцы Three Days Grace едут покорять Россию
Three Days Grace – одна из самых популярных альтернативных групп современности. С 1997 года группа успела написать 6 полноформатных альбомов, многие из которых получили платиновый и золотой статус, и плотно закрепиться в высших строчках чартов Канады и США. Также коллектив Three Days Grace был неоднократно награжден в сфере музыкальных достижений. Наград бесчисленное множество, из которых – "Лучший рок-исполнитель", "Любимая группа Канады", "Лучшие видео-клипы", премия Юна. Очевидно, что группу уважают и любят далеко за пределами Канады, и она успела стать за 21 год своего существования одной из самых масштабных и авторитетных групп на Рок-Олимпе!
В марте 2018 года Three Days Grace выпустили свой шестой полноформатный альбом "Outsider". Долгожданый альбом сразу ворвался на вершины чартов Billboard и Mediabase Rock, и был радостно принят поклонниками группы.
В ноябре 2018 года Three Days Grace посетят Санкт-Петербург и Москву в четвертый раз с незабываемым шоу! На повестке дня презентация альбома "Outsider" и супер-хиты, которые знает каждый поклонник коллектива! Never too late!
2 ноября 2018 – Санкт-Петербург @ A2 Green Concert
4 ноября 2018 – Москва @ Adrenaline Stadium
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