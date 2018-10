Канадцы Three Days Grace едут покорять Россию

Three Days Grace – всемирно известная, мультиплатиновая канадская рок-группа возвращается в Россию с презентацией нового долгожданного альбома "Outsider", а также со своими супер-хитами.

Three Days Grace – одна из самых популярных альтернативных групп современности. С 1997 года группа успела написать 6 полноформатных альбомов, многие из которых получили платиновый и золотой статус, и плотно закрепиться в высших строчках чартов Канады и США. Также коллектив Three Days Grace был неоднократно награжден в сфере музыкальных достижений. Наград бесчисленное множество, из которых – "Лучший рок-исполнитель", "Любимая группа Канады", "Лучшие видео-клипы", премия Юна. Очевидно, что группу уважают и любят далеко за пределами Канады, и она успела стать за 21 год своего существования одной из самых масштабных и авторитетных групп на Рок-Олимпе!

В марте 2018 года Three Days Grace выпустили свой шестой полноформатный альбом "Outsider". Долгожданый альбом сразу ворвался на вершины чартов Billboard и Mediabase Rock, и был радостно принят поклонниками группы.

В ноябре 2018 года Three Days Grace посетят Санкт-Петербург и Москву в четвертый раз с незабываемым шоу! На повестке дня презентация альбома "Outsider" и супер-хиты, которые знает каждый поклонник коллектива! Never too late!

2 ноября 2018 – Санкт-Петербург @ A2 Green Concert

4 ноября 2018 – Москва @ Adrenaline Stadium