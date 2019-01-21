"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост

Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук (РАН), инженер-гидролог Юрий Медовар уверен, что переправа через Керченский пролив долго не простоит. По его словам, Крымский мост из-за нарушений в технологиях строительства необходимо разобрать, пока он не рухнул.



Ученый назвал переправу "бесполезной вещью", нужной Кремлю для повышения рейтинга. "К тому же долго он не простоит. Его надо либо разбирать, либо он разрушится сам", – предсказал Медовар незавидную судьбу Крымского моста. Что характерно, свои соображения он озвучил в интервью украинскому изданию "Факты".

Главная проблема трассы через Керченский пролив в том, полагает Медовар, что она была построена в совершенно не приспособленном для этого месте. Такое массивное сооружение необходимо возводить на твердых скальных породах, тогда как сваи Крымского моста вбиты в глину.

"Пока построили. А что с ним будет дальше – их не волнует", – заявил эксперт.

Медовар пояснил, что глиняное дно в Керченском проливе очень слабое, а строители вбили сваи лишь на 55 метров. При такой неустойчивой породе опоры Крымского моста необходимо было устанавливать вглубь на километр, полагает ученый.





Он предостерег от запуска железнодорожной части переправы. По его словам, поверхность Крымского моста не выдержит поезд весом в несколько тысяч тонн.

В инфоцентре "Крымский мост", куда ранее обращались "Дни.ру" за комментарием, раскрыли некоторые детали строительства переправы. В пресс-службе заявили, что опоры вбивали не на 55, а на 105 метров – это специальные типы свай, которые могут достать до твердой породы. Кроме того, перед строительством проводились инженерно-геологические изыскания, отбирали пробы грунта, изучали архивы прошлых лет.





Автомобильная часть Крымского моста открылась в середине мая прошлого года. Переправа пользуется популярностью у жителей полуострова и соседней Кубани – за семь месяцев по ней проехали почти четыре миллиона транспортных средств.

Сейчас строители заняты сооружением железнодорожной части. Как отметили в компании-генподрядчике "Стройгазмонтаж", на Крымском мосту уложена уже треть рельсов.