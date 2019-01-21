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"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост

Фото: most.life
Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук (РАН), инженер-гидролог Юрий Медовар уверен, что переправа через Керченский пролив долго не простоит. По его словам, Крымский мост из-за нарушений в технологиях строительства необходимо разобрать, пока он не рухнул. 
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Ученый назвал переправу "бесполезной вещью", нужной Кремлю для повышения рейтинга. "К тому же долго он не простоит. Его надо либо разбирать, либо он разрушится сам", – предсказал Медовар незавидную судьбу Крымского моста. Что характерно, свои соображения он озвучил в интервью украинскому изданию "Факты".  

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 Крымский мост

Крымский мост

Главная проблема трассы через Керченский пролив в том, полагает Медовар, что она была построена в совершенно не приспособленном для этого месте. Такое массивное сооружение необходимо возводить на твердых скальных породах, тогда как сваи Крымского моста вбиты в глину.

"Пока построили. А что с ним будет дальше – их не волнует", – заявил эксперт. 

Медовар пояснил, что глиняное дно в Керченском проливе очень слабое, а строители вбили сваи лишь на 55 метров. При такой неустойчивой породе опоры Крымского моста необходимо было устанавливать вглубь на километр, полагает ученый.  

Стоимость переправы составила более 200 миллиардов рублей. Фото: most.life

Он предостерег от запуска железнодорожной части переправы. По его словам, поверхность Крымского моста не выдержит поезд весом в несколько тысяч тонн.  

В инфоцентре "Крымский мост", куда ранее обращались "Дни.ру" за комментарием, раскрыли некоторые детали строительства переправы. В пресс-службе заявили, что опоры вбивали не на 55, а на 105 метров – это специальные типы свай, которые могут достать до твердой породы. Кроме того, перед строительством проводились инженерно-геологические изыскания, отбирали пробы грунта, изучали архивы прошлых лет.  

Крымский мост протянулся на 19 километров. Фото: most.life

Автомобильная часть Крымского моста открылась в середине мая прошлого года. Переправа пользуется популярностью у жителей полуострова и соседней Кубани – за семь месяцев по ней проехали почти четыре миллиона транспортных средств. 

Сейчас строители заняты сооружением железнодорожной части. Как отметили в компании-генподрядчике "Стройгазмонтаж", на Крымском мосту уложена уже треть рельсов.

Автор: Иван Поляков21 января 2019, 16:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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