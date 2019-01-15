Власти признали серьезные проблемы Крымского моста

Украинцы продолжают нагнетать информационную истерию вокруг трассы через Керченский пролив. По словам координатора группы "Информационное сопротивление" Юрия Карина, частые утверждения российских первых лиц про угрозу украинской диверсии на Крымском мосту говорит о признании серьезных проблем с переправой.



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