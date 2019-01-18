Напавших на Крымский мост наглецов поставили на колени

Возведение железнодорожной части переправы через Керченский пролив и подходов к нему идет по графику, заявили в компании "Стройгазмонтаж" – генеральном подрядчике строительства Крымского моста. Строители опровергли все страшилки беспокойных украинцев, которые предостерегали Россию от возведения железнодорожной части переправы. Наглые злопыхатели в очередной раз остались в дураках.



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