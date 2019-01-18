Напавших на Крымский мост наглецов поставили на колени
Строители заявили, что координируют работы по строительству железнодорожной части Крымского моста. В компании "Стройгазмонтаж" не сомневаются, что первые поезда поедут по переправе уже к декабрю текущего года. Монтаж пролетных конструкций железнодорожной части Крымского моста выполнен на 90%, на готовых участках переправы уже есть треть от общего числа рельсов.
На строительстве переправы трудятся 6500 инженеров и рабочих и почти полтысячи единиц техники. В компании "Стройгазмонтаж" отметили, что после завершения строительства железнодорожной части Крымского моста она будет передана на баланс государственного предприятия "Крымская железная дорога".
На Украине за возведением переправы наблюдают с нескрываемым раздражением. Злопыхатели то и дело озвучивают глупости про Крымский мост. Так, министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш назвал переправу бутафорским проектом, цель которого – повышение рейтинга российской власти.
Высокопоставленный чиновник заявил, что опоры Крымского моста проседают, а раз так, пускать по нему поезда весом несколько тысяч тонн опасно. По словам Черныша, проблемы имеются и со строительством подъездов к трассе. В пример украинский чиновник привел тоннель в поселке Октябрьский рядом с Керчью, в котором случился сдвиг грунта.
Сомневающиеся в необходимости строительства железнодорожной части Крымского моста есть и в России. Научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар утверждает, что опоры трассы проседают со скоростью 89 миллиметров в год, и проход по переправе железнодорожного состава грозит ее обрушением.
Напомним, Крымский мост вводится в эксплуатацию поэтапно. Первой была запущена автомобильная часть. Сначала переправу открыли для легковых транспортных средств, а затем разрешили проезд большегрузных автомобилей. За прошедшие месяцы по трассе проехало почти четыре миллиона автомобилей.
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