Россиянин лишился пениса из-за чипа инопланетян
Неизвестно, почему мужчина начал думать, что пришельцы установили в его детородный орган чип. Но это заставило его серьезно себя покалечить.
Сельчанин вышел в открытое поле между селом и трассой. Там он и повредил пенис, пытаясь извлечь инопланетное устройство, которого там не было, сообщает портал "Пункт-А".
Травмированного бедолагу заметили местные жители и вызвали скорую. Приехавшие врачи не смогли спасти детородный орган мужчины. Его пришлось ампутировать.
Ранее москвич попытался самостоятельно увеличить пенис с помощью необычной методики и оказался в больнице. Он произвел ряд манипуляций со стеклянными шариками и вазелином. После самостоятельно проведенной операции мужчина заклеил образовавшиеся раны пластырем, а затем обколол достоинство вазелином. В итоге ему пришлось обращаться к медикам.
Dni.Ru писали о том, как 54-летний житель Индонезии ночью забрался в дом владельца плантации масличной пальмы и, убив его, отрезал его пенис. Вместе с сыном он закопал труп, а затем преступники вернулись в хижину, где приготовили и съели пенис своей жертвы.
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