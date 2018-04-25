Страстная аргентинка отрезала любовнику пенис

Бренда Барратини страшно возмутилась, узнав, что любовник хвастается перед друзьями ее фотографиями в стиле ню. Оскорбленная в лучших чувствах аргентинка составила план мести.

26-летняя жительница Кордобы дождалась возвращения непутевого возлюбленного домой. Она зазвала 40-летнего Серхио Фернандеса в спальню. Мачо от ласк расслабился, и тут ревнивица отхватила ему детородный орган садовыми ножницами.

Хвастуна удалось спасти от смерти, но ему предстоит долгий курс лечения и множество операций. А женщину арестовали и не освободили даже под залог, пишет The Sun.

Эта ужасная история произошла еще в ноябре прошлого года. С тех пор женщина ожидает суда в заключении. В интервью журналистам Бренда рассказывает, что была очень расстроена и испытала стресс, узнав о поступке любимого.

"Я же ему не все отрезала. Я видела – не все отрезала", – твердит мстительница. Однако, по данным медиков, Серхио лишился 90% мужского достоинства.

Dni.Ru писали о том, как 54-летний житель Индонезии ночью забрался в дом владельца плантации масличной пальмы и несколько раз ударил спящего мачете. После того как мужчина умер, злоумышленник отрезал его пенис.

Вместе с сыном он закопал труп, а затем преступники вернулись в хижину, где приготовили и съели пенис своей жертвы. Убийца заявил, что сварил детородный орган и обильно сдобрил его приправами.

