Москвич увеличивал пенис вазелином и оказался в больнице
Мужчина признался, что пошел на такой шаг после просмотра тематической рекламы в интернете. В ролике звучали обещания увеличить половой член в домашних условиях.
Для этого нужно было произвести ряд манипуляций со стеклянными шариками и вазелином. Недолго думая, мужчина сделал себе операцию, заклеив образовавшиеся раны пластырем. После этого, следуя инструкции, обколол достоинство вазелином.
На следующий день москвич проснулся от дикой боли. Место "хирургического" вмешательства опухло и покраснело, передает телеканал "360".
Однако даже это не насторожило мужчину, поэтому он не стал вызывать медиков. Вместо этого экспериментатор позвонил любовнице и предложил протестировать результаты своей работы в автомобиле.
В итоге хирург-самоучка все-таки осознал, что не выдержит без профессиональной медицинской помощи. Это стало понятно лишь когда раны начали расходиться и весь салон машины залило кровью.
К счастью москвича, его подруга оказалась медсестрой. Ей не составило труда извлечь инородные предметы из тела возлюбленного и сделать перевязку.
Стоит отметить, что даже после этого пострадавший не обратился за помощью к профессионалам. Скорую помощь вызвали уже соседи мужчины, которые испугались крови, оставленной им в подъезде по пути домой.
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