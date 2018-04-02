Безумные регионы: в Санкт-Петербурге обнаружена мумия с пакетом на голове

Бизнесвемен из Казани "кинула" родственников и друзей почти на 30 миллионов, омич умер на 1 апреля после почещеня кафе. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.



В Нижнем Новгороде трамвай, за рулем которого находилась женщина, проехал на красный свет и столкнулся с иномаркой, передает Newizv.ru. ДТП произошло утром 1 апреля. В аварии пострадал 30-летний водитель Opel Astra.

Жительница Казани уговорила своих родственников инвестировать почти 30 миллионов рублей в свой бизнес, но возвращать их она не планировала, пишет NewsNN. 49-летняя женщина заявляла родственникам и друзьям, что на полученные деньги она развернет производство и продажу текстиля. Подсудимая не признала свою вину. Тем не менее, суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Она обязана выплатить потерпевшим 11,9 миллионов рублей.

Жители Ростова-на-Дону попали в число одних из самых заинтересованных в покупке крокодилов россиян, сообщает RostovGazeta. Чаще ростовчан за 2015-2017 годы этих рептилий покупали только москвичи и жители Санкт-Петербурга. Всего за два года, в которые спрос на зубастых пресмыкающихся был стабильно высок, в России продали 953 особи по средней стоимости в 18 тысяч рублей.

Мужчину из Казани обвиняют в краже денег из ящиков для пожертвований, которые принадлежат мечетям в поселках Ометьево и Мирный. Похищенные деньги мужчина потратил на еду, передает Inkazan.ru. По версии следователей, 19-летний злоумышленник вскрыл ящик для пожертвований в мечети "Тынычлык". Оттуда он похитил более 30 тысяч рублей. На следующий день обвиняемый таким же образом украл деньги из мечети в поселке Ометьево. Там сумму ущерба оценивают в 1,7 тысячи рублей. Молодому человеку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Хищение на 54 миллиона рублей совершено в Тюменском вузе, пишет Nashgorod.ru. В августе 2015 нефтегазовый университет (ныне Тюменский индустриальный университет) по результатам аукциона в электронной форме заключил с одной из коммерческих фирм договор на поставку винтовых забойных двигателей на общую сумму более 54 миллиона. Между тем само оборудование в вуз не было доставлено, а денежные средства были похищены. 2 апреля, следственное управление УМВД России по Тюмени возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" в отношении неустановленного лица из числа сотрудников университета.

В Омске 37-летний мужчина умер на улице после посещения кафе, передает "Город55". Происшествие случилось 1 апреля. Днем омич посещал кафе, расположенное на улице Бархатовой неподалеку от конечной остановки общественного транспорта. Мужчина вышел из заведения, сильно шатаясь. Он несколько раз упал, однако смог встать и продолжить путь. В очередной раз упав, мужчина уже не смог подняться. Сотрудники кафе заявили, что посетитель выпил большое количество спиртного. По факту произошедшего следователи проводят проверку.

В Ижевске 11 посетителей гостинично-банного комплекса "Нарцисс", в числе которых пятеро несовершеннолетних, отравились хлором в бассейне, сообщает Udm-info.ru. Содержание этого вещества в зоне дыхания было превышено в 6,7 раза, а в воде в 2,7 раза. Обвиняемый, являющийся сотрудником комплекса, занимался очисткой воды в бассейне. Свою вину он признал полностью и добровольно возместил потерпевшим ущерб на общую сумму 110 тысяч рублей. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, мужчине назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

Мумия с пакетом на голове обнаружена квартиранткой в Санкт-Петербурге, пишет Tagilcity.ru. Некоторое время назад в нее въехали временные жильцы. Труп находился в кладовке, он был завален вещами и залит строительной пеной. На голове у мумии был надет пакет. Находку сделала женщина, проживающая в квартире с конца февраля. Договор аренды гласил, что квартирантка обязана сделать ремонт. Во время работ и было обнаружено тело. Выяснилось, что женщина снимает жилье через агента, который действует на основании доверенности пропавшего пожилого мужчины. Старик исчез около десяти лет назад, ему было 93 года. Правоохранители не исключают, что именно его тело было обнаружено в стенах квартиры.

По информации портала Novostivolgograda.ru, волгоградку, желавшую выйти замуж за американца, обманули на полмиллиона. Обратившаяся в полицию женщина рассказала, что в прошлом месяце познакомилась на сайте с неизвестным мужчиной, который представился военнослужащим США. В ходе общения заокеанский вояка якобы согласился даже переехать в Россию, чтобы создать семью, но попросил выслать денег на дорогу. В конце марта доверчивая женщина перечислила 541585 рублей, воспользовавшись платежной системой в одном из салонов связи. Как только деньги дошли до мошенника, его страница на сайте знакомств была удалена, и связь с ним прекратилась.

Как сообщает Mkset.ru, в Башкирии, в центральной больнице районной больнице скончался местный житель с колото-резанными ранениями. В убийстве подозревают 28-летнего молодого человека. По версии следствия, инцидент произошел ночью 31 марта в селе Шаран. В одном из местных баров компания заплатила за сверхурочное время работы заведения и начала выгонять всех тех, кто не заплатил. Один из прогоняемых затаил обиду и ненадолго ушел. Вернулся он в бар в компании своих друзей и кухонным ножом в руке. Когда выгнавшая его компания начала расходиться из бара по домам, злоумышленник поймал одного из них и нанес несколько ударов ножом.