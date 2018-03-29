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Безумные регионы: урюпинские вандалы атаковали местное кладбище

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Graschenkov
Пожар в универмаге Санкт-Петербурга, воровка-ломбардщица из Омска. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.   
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В Нижнем Новгороде эвакуировали детсад по улице Чаадаева после звонка о задымлении на чердаке, передает Newizv.ru.Сообщение на канал связи "112" поступило в 09:44. Сотрудники МЧС обследовали здание, но очагов с дымом и пожара не нашли. Никто не пострадал.

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В одном из старейших универмагов Санкт-Петербурга – Доме ленинградской торговли – произошел пожар, пишет NewsNN. Спасатели эвакуировали 60 человек, пострадавших нет. Известно, что горело 20 квадратных метров в одном из торговых помещений на втором этаже. В тушении пожара, которому присвоен повышенный номер сложности, принимали участие пять единиц техники и 25 человек личного состава.

Сразу восемь малышей-хамелеонов родились в зоопарке Ростова-на-Дону. "Теперь посетители могут видеть не только взрослых хамелеонов, но и детенышей", – цитирует сообщение зоосада в RostovGazeta. До настоящего времени на экспозиции находится лишь самец йеменского хамелеона возрастом два года.

Фото: GLOBAL LOOK press/Dr. Alexandra Laube

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Стая бродячих собак терроризирует жителей улицы Жигулевская в Тюмени, пишет Nashgorod.ru. По словам местной жительницы Анастасии, животные кидаются на людей и пугают детей. По словам девушки, она обзвонила уже все инстанции. "Служба по отлову два раза приезжала за две недели. Походят полчаса и уезжают. Сегодня опять звоню, они говорят, что по регламенту у них дается месяц на отлов. И что максимум раз в неделю только могут приехать. А мы как будем? Во двор страшно выходить", – подытожила Анастасия.

Фото: GLOBAL LOOK press/Henry, P./

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Ижевчанин пытался дать взятку полицейскому за покровительство, сообщает Udm-info.ru. Обвиняемый передал стражу порядка 14 тысяч рублей. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы и штраф в размере до тридцатикратной суммы взятки.

Гость связал и закрыл в квартире пьяного жителя Нижнего Тагила после застолья, пишет Tagilcity.ru. 23-летний пострадавший со связанными руками просил прохожих о помощи с балкона дома по ул. Строителей. Прохожие вызвали полицейских. Мужчина рассказал, что накануне вечером он пошел в магазин за спиртным и по дороге познакомился с мужчиной, которого привел домой для распития спиртного. Утром гость связал хозяину квартиры руки, взял монитор от компьютера и, закрыв входную дверь на ключ, скрылся. В ходе розыскных мероприятий был задержан 44-летний житель Невьянска, неоднократно судимый.

По информации портала Novostivolgograda.ru, в Урюпинске двое кладбищенских вандалов уничтожили крест на могиле. В полицию города об этом сообщила 59-летняя женщина. Злоумышленники сломали и похитили деревянный крест, установленный на могиле ее матери. Правоохранители нашли подозреваемых достаточно быстро. Ими оказались двое 19-летних местных жителей, которые уже совершали подобные действия.

Как сообщает Mkset.ru, в Башкирии ревнивый муж искромсал перочинным ножом соперника. Трагическая история произошла 7 февраля текущего года вечером. 37-летний мужчина приехал из деревни Ибрагимово к своей бывшей возлюбленной, которая вышла замуж за другого, и стал умолять ее вернуться к нему. 43-летний муж женщины, возмущенный таким поворотом событий. Он схватил перочинный нож и стал наносить им удары незваному гостю, а затем выставил его за дверь. Тем временем дама сердца обоих кавалеров в ужасе сбежала из квартиры. Истекающий кровью мужчина вызвал для себя скорую помощь, которая увезла его в больницу. Почти месяц он провел в стационаре.     

Автор: Людмила Фоканова29 марта 2018, 19:01

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