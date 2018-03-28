Безумные регионы: 15-летний подросток из Удмуртии совершил шесть преступлений за час

В Алтайском крае введен режим ЧС, а в Ростове 28 марта эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра "Мегамаг", Обзор региональных новостей от Dni.Ru.



В Нижегородском районе по "горячим" следам раскрыто убийство мужчины пишет NewsNN. Подозреваемого задержали. Оказалось, что ранее он уже был судим. По версии следствия, 24 марта при распитии спиртных напитков на улице Горького Нижнего Новгорода 29-летний потерпевший оскорбил сожительницу нового знакомого. Тот, вступившись за женщину, нанес ему ножевое ранение в шею, после чего скрылся. Потерпевший дошел до своего дома, но от полученного ранения скончался в подъезде.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин с 27 марта ввел на территории региона режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за обрушившегося паводка. В регионе подтоплено 3554 приусадебных участка и 1224 жилых дома в 69 населенных пунктах, передает Newizv.ru. Краевому ГУ МЧС поручено организовать мониторинг обстановки и обеспечить контроль выполнения мер по предупреждению развития ЧС.

В Ростове 28 марта эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра "Мегамаг" из-за не представляющей опасности бесхозной сумки, сообщает RostovGazeta. Оказалось, что в сумке нет ничего опасного. В настоящий момент торговый центр работает в штатном режиме.

В Татарстане суд арестовал имущество "Госжилфонда" (ГЖФ) по делу Татфондбанка на 9,9 миллиарда рублей, передает Inkazan.ru. Суд наложил арест до 16 мая на принадлежащие ГЖФ акции "АК БАРС" Банка деньги и отказал в аресте 18 земельных участков кадастровой стоимостью 2,6 миллиарда рублей. По версии следствия, руководство Татфондбанка, зная о предбанкротной ситуации в кредитной организации, незаконно вывело имущество, находящееся в залоге по ряду кредитных договоров.

Мужчина угнал ведомственный автомобиль в Тобольске, чтобы доехать до работы, пишет Nashgorod.ru. Автомобиль он похитил похитил с территории охраняемого служебного гаражного бокса. Однако злоумышленник попал в ДТП на автодороге Тобольск-Байгара и был задержан правоохранителями. В ходе разбирательств он мотивировал свой поступок, тем, что спешил доехать до работы и не нашел другого выхода, как позаимствовать транспорт.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов заявил, что будет предлагать в Москве закрыть границу с республикой Беларусь, передает "Город55". По его мнению, выход на рынок России белорусских сельхозпроизводителей уронил цены на молочную продукцию и оставляет без прибыли омских животноводов. Поддержат ли на федеральном уровне инициативу омского чиновника, пока неизвестно.

15-летний житель города Можга в Удмуртии совершил шесть преступлений за час, сообщает Udm-info.ru. Подросток осужден за серию грабежей и разбоев. Установлено, что он нападал на сверстников в возрасте от 14 до 17 лет, избивал их и отбирал деньги. В отношении осужденного проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала парня вменяемым. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком год.

Дом общественника города Дегтярска Свердловской области Валерия Малыгина, который выступает против сброса в карьер опасных техногенных отходов, в ночь на 28 марта неизвестные закидали бутылками с коктейлем Молотова, пишет Tagilcity.ru. Я был в ванной комнате на мансардном этаже, когда вдруг услышал хлопок у окна. Я не сразу придал значение этому звуку. Но когда я вышел из ванной, то увидел, что на балкон первого этажа уже протекают огненные капли. Я тут же рванул наверх, а там уже вовсю полыхает лоджия, – рассказал мужчина. Если бы не стоявший на траектории следования бутылок стеклопакет, деревянный дом выгорел бы до основания.

По информации портала Novostivolgograda.ru, находившегося в отъезде волгоградца мошенники лишили квартиры. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с недвижимостью. Мужчина рассказал, что был вынужден переехать в другой город, чтобы ухаживать за пожилым родственником. С тех пор волгоградец лишь изредка наведывался в областной центр и проверял состояние жилья. Во время очередного визита он с изумлением обнаружил в своей квартире незнакомцев. Новые жильцы понятия не имели о том, что недвижимость на самом деле им не принадлежит. Выяснилось, что ещё в 2016 году некие мошенники изготовили поддельный договор купли-продажи, по которому право собственности на квартиру перешло к другим лицам. С того момента жилье успели дважды перепродать.

Как сообщает Mkset.ru, в Башкирии раскрыли похищение 20-летнего уфимца. Выяснилось, что вечером 25 марта знакомый и несколько незнакомых людей похитили и удерживали в своей квартире молодого человека. Злоумышленники требовали, чтобы он оформил крупный кредит для них на свое имя. Для этой цели они привезли его в офис одного из банков. Во время оформления документов парень обратился за помощью к сотрудникам банка, те помогли ему сбежать. В течение нескольких часов сотрудниками правоохранительных органов были установлены подозреваемые – несколько уфимцев в возрасте от 20 до 26 лет.