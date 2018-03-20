Безумные регионы: в Татарстане зэк-насильник зашил себе рот

Жительница Омска отсудила у дорожников деньги за падение на скользской дороге, соблазнивший на секс своих 13-летних сестер гастарбайтер предстанет перед судом. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.



В Дзержинске Нижегородской области при столкновении машин пострадали двое детей, пишет NewsNN. Авария случилась 19 марта в 13:20 на проспекте Циолковского. Водитель "вазовской" легковушки не выбрал безопасную дистанцию и въехал в автомобиль LADA. В результате пострадали две девочки восьми и 12 лет. Они находились на заднем сидении LADA и были пристегнуты ремнями безопасности.

Как передает Newizv.ru, омский суд посчитал, что травма женщины по вине дорожников не стоит 300 тысяч рублей. Женщина возвращалась домой и поскользнулась на тротуаре, в результате чего медики диагностировали закрытый перелом лодыжки правой голени. Инцидент произошел из-за образовавшейся на тротуаре наледи, которую, как полагают в прокуратуре региона, должны были убрать работники омского управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ). Пострадавшая обратилась с иском в суд и потребовала выплатить ей 300 тысяч рублей компенсации причиненного морального вреда. Однако отсудила лишь 40 тысяч.

Троих ростовчан осудили за похищение и убийство монтировкой человека. Преступников приговорили к срокам до 15 лет заключения. "Суд установил, что один из фигурантов вместе с двумя братьям поссорились с 27-летним знакомым. Они положили его в багажник ВАЗ-2106, после чего вывезли в безлюдное место", – сообщает RostovGazeta. Затем они избили пострадавшего руками, ногами и монтировкой. От полученных травм потерпевший погиб. Злоумышленники облили тело бензином и подожгли.

В Татарстане осужденный за групповое изнасилование мужчина демонстративно зашил себе уголки рта ради шантажа, передает Inkazan.ru. Инцидент произошел 19 марта в исправительной колонии №10. Известно, что он является злостным нарушителем режима отбывания наказания. После инцидента осужденный отказывается от медпомощи, но принимает пищу. "Акция носит демонстративно-шантажный характер и направлена на получение незаконного послабления режимных требований", – сообщили в УФСИН республики.

В Тюмени на стрелку строительного крана залез мужчина. Он отказался слезть, пока ему не выплатят полтора миллиона рублей заработной платы, пишет Nashgorod.ru. На месте происшествия дежурили полиция и скорая помощь. С отчаянным гражданином работали психологи и спасатели. После того, как приехали полиция и скорая помощь, мужчина заявил, что спустится, когда все уедут. Позже тюменец все-таки спустился, сел в автомобиль и уехал.

Прокуратура Марьяновского района Омской области выявила сайт c советами по изготовлению самодельного оружия из поручных предметов, передает "Город55". Прокурор района обратился в суд с заявлением о признании данной информации запрещенной к распространению на территории России. Суд полностью удовлетворил требования. Сейчас информация удалена из публичного доступа.

Ижевчанина задержали за попытку ограбить банкомат с помощью программы на смартфоне, сообщает Udm-info.ru. При задержании у него изъяли более 1,2 миллиона рублей. По факту покушения на кражу в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

На пятилетнего мальчика во время занятий с логопедом в детсаду №30 села Николо-Павловское Свердловской области упало зеркало. Ребенка госпитализировали. Если вина детского сада, в котором пострадал ребенок, будет доказана, то с учреждения может быть взыскана компенсация о возмещении вреда здоровью, а мы предъявим иск в суд, – цитирует помощника прокурора Пригородного района Евгения Парадеева Tagilcity.ru.

В Волгограде 25-летний гастарбайтер, уговоривший своих 13-летних сестер на секс, предстанет перед судом. По информации портала Novostivolgograda.ru, близняшки забеременели. Впоследствии обе потеряли детей. Несмотря на молодой возраст, он уже успел отсидеть за убийство, а в Волгограде подрабатывал на стройке. Как сообщает пресс-служба СУ СКР региона, на стадии расследования свою вину в содеянном злоумышленник полностью признал. Ожидать вынесения приговора он будет, находясь под стражей.

Как сообщает Mkset.ru, в Башкирии женщина ложно обвинила сожителя в изнасиловании и избиении, чтобы избежать лишения родительских прав. В отношении жительницы Федоровского района возбуждено уголовное дело и назначен штраф в размере десяти тысяч рублей.

В Уфе под колесами автобуса погиб 14-летний мальчик, передает ToDayNewsUfa. "Fiat Ducato" двигался по улице Сипайловской в сторону Уфимского шоссе и сбил школьника. Со слов водителя, ребенок внезапно выбежал на дорогу. За рулем автобуса был 42-летний водитель. В салоне находилось 16 пассажиров. Очевидцы рассказывают, что четверо подростков действительно собирались перейти дорогу в неустановленном для этого месте. К сожалению, один из них не успел. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.