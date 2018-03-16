Безумные регионы: В Башкирии мать избивала и морила голодом восьмилетнего ребенка

Бешеные кошки в Воткинске, утонувший на зимней рыбалке в Башкирии школьник и другие новости России. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.



На вокзале в Нижнего Новгороде пьяный местный житель напал на полицейских, сообщает NewsNN. Мужчина вытащил нож и стал угрожать сотрудникам патрульно-постовой службы. На требования прекратить данные действия он не реагировал. Правоохранители выбили нож из рук хулигана. Нарушитель был направлен на медицинское освидетельствование и доставлен в дежурную часть.

В Казани часть фасада здания авиационного завода им. Горбунова упал на Land Cruiser гендиректора предприятия Николая Савицких, пишет Newizv.ru. Автомобиль полностью оказался под грудой рухнувших кирпичей. Помимо этой машины пострадал и стоявший неподалеку Daewoo Matiz.

Экскаватор провалился в огромную яму в Таганроге, передает RostovGazeta.Инцидент произошел на улице Сергея Шило. Ранее в городе образовалась еще одна огромная яма из-за обрушения коллектора. Ее могут засыпать к концу марта. Аварийный участок огородили, однако местным жителям это не мешает делать селфи на фоне ямы.

В Татарстане 40-летнему рабочему оторвало руки на дробильном станке. Трагедия случилась в Тукаевском районе на территории Бикляньского сельского поселения, передает Inkazan.ru. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда". Сейчас пострадавший сейчас находится в реанимации.

Автоледи из Тюмени за неделю набрала штрафов более, чем на 80 тысяч рублей, сообщает Nashgorod.ru. Жительница города за неделю нарушила правила дорожного движения 32 раза. Добровольно оплачивать задолженность она не стала. В итоге в дело пришлось вмешаться судебным приставам.

В рабочем поселке Полтавка Омской области большегруз переехал 42-летнего пешехода, лежащего на дороге среди ночи, передает "Город55". ДТП произошло ночью 16 марта. По прибытии на место ДТП полицейские выяснили, что 49-летний мужчина, находясь за рулем КамАЗа, наехал на пешехода, который лежал на проезжей части. Какие обстоятельства предшествовали тому, что мужчина оказался на дороге среди ночи, не поясняется. Спасти пострадавшего врачи не смогли.

Больная бешенством кошка бросалась на собак в Воткинске, сообщает Udm-info.ru . В связи с этим район Сельхозхимии в этом городе объявлен неблагополучным по этому заболеванию. Как сообщил начальник Воткинской станции по борьбе с болезнями животных Вячеслав Иванов, животное сначала кидалось на собак, потом покусало их хозяина.

Директор развлекательного центра в Нижнем Тагиле давал доступ к книге Адольфа Гитлера. По информации Tagilcity.ru, прокуратура направила в суд семь заявлений с требованием наложить запрет на распространение информации экстремистского и террористического характера. Подозрительные источники были выявлены в ходе тщательной проверки контента популярных интернет-страниц. Суд, рассмотрев заявления, направил материалы в Роскомнадзор, который займется закрытием ресурсов. В частности, в одном из развлекательных центров Нижнего Тагила специалисты прокуратуры обнаружили доступы на сайты с запрещённой информацией. К примеру, посредством Wi-Fi в одном из центров можно было получить доступ к книге Адольфа Гитлера "Mein Kampf" и возможность просматривать ролики и слушать аудиозаписи с националистическими призывами. Директор заведения получил представление об устранении нарушений.

Под Волгоградом на продавца сельского магазина напал преступник с топором, пишет портал Novostivolgograda.ru. В Чернышковском районе полицейские задержали 23-летнего рецидивиста, совершившего разбойное нападение на 68-летнего хозяина торговой точки хутора Алешкин. Злоумышленник рассказал, что его целью были продукты и спиртное. Отправившись в магазин, молодой человек вооружился ножом и топором. Лишь войдя в помещение, он сразу же нанес несколько ударов по голове хозяину торговой точки, от чего продавец упал. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

В Башкирии мать морила голодом и избивала восьмилетнего ребенка, передает Mkset.ru.39-летняя жительница Белебея обвиняется по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем". Кроме того, женщина не обеспечивала сына одеждой и постельным бельем, содержа дом в антисанитарных условиях. Родительница регулярно распивала алкоголь со своими знакомыми, не давая ребенку спать. Мальчика передали опекуну. Суд приговорил непутевую мать к восьми месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% зарплаты.