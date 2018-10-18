"Убийца-гений": керченский стрелок в одиночку продумал план массовой расправы

Владислав Росляков вел замкнутый образ жизни. План вооруженного нападения он разработал самостоятельно и готовился к своей акции в одиночку.

Студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа мало общался со сверстниками. И в разработанный им план нападения на учебное заведение никого не посвящал.

"Первоначальный анализ круга интересов и общения Рослякова показывает, что он вел затворнический образ жизни, практически ни с кем не контактировал, в каких-либо компаниях не участвовал", – приводит "Интерфакс" слова информированного источника.

Следствие успело изучить личную жизнь Владислава. Эксперты пришли к выводу, что массовое убийство своих земляков он разработал и осуществил в одиночку. Они предполагают, что замкнутым и необщительным Росляков стал из-за проблем в семье: после развода родителей отца он видел редко, а мать много времени проводила на работе.

Выяснилось, что у студента не было близких друзей. Не было и каких-либо свойственных его сверстникам романтических отношений с представительницами противоположного пола – это, считает эксперт, свидетельствует об определенных отклонениях в психике.

Исследовав компьютер Владислава, следователи установили, что изучением стрелкового оружия Росляков увлекся три года назад. Тогда же он стал интересоваться взрывными устройствами и тем, как их изготовить. Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов, а вслед за ним и некоторые специалисты выражали сомнения в том, что молодой человек смог бы провести такую акцию самостоятельно.

17 октября Владислав вошел в колледж через запасный выход. Он поднялся на второй этаж, переоделся в туалете и, выйдя оттуда, открыл прицельную стрельбу из ружья по всем, кто попадался на глаза. Затем студент спустился в столовую на первом этаже, бросил туда сумку с бомбой, быстро вернулся на второй этаж, зашел в библиотеку и свел счеты с жизнью. По последним данным, погиб 21 человек, около 50 ранены.