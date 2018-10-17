Носилок не хватает: десять детей погибли при страшном взрыве в Керчи
По имеющимся данным, 17 октября в учебном заведении произошел взрыв газа. Есть множество погибших и раненых.
По информации Крымского республиканского центра медицины катастроф, скончались десять человек, еще 50 пострадали, передает RT. Известно, что в службу 112 позвонил неизвестный и сообщил, что на территории колледжа слышны взрывы и кричат люди, сообщает Пятый канал.
По последним сведениям, у скорых не хватает носилок. Пострадавших в ЧП переносят на дверях, передает Telegram-канал 112. Очевидцы говорят, что взрыв произошел в столовой, там выбиты окна.
В социальных сетях опубликованы кадры, снятые очевидцами через несколько минут после случившегося. На них видно, что на место прибыли экстренные службы. Посторонних на территорию не пропускают. Специалисты МЧС выясняют обстоятельства происшествия в учебном заведении.
По словам директора Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергея Астанкина, в 13:00 на место трагедии вылетает вертолет. Об этом сообщает "Крыминформ".
Появилась информация и о том, что взрыв, произошедший в керченском политехническом колледже, может быть террористическим актом, сообщает Telegram-канал Mash. Такую версию рассматривают силовики.
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