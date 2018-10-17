Пострадавших клали в грузовики: первое видео с места взрыва в Керчи
Спасателям и врачам помогают добровольцы. Пострадавших заносят в автобусы и грузовики. Ролик опубликовало на YouTube местное издание "Керчь.ФM".
Пользователей Сети шокировало видео с места взрыва. "Детей жалко. Соболезнуем", – написал один из комментаторов.
Напомним, что в результате трагедии пострадали по меньше мере 50 человек, десять погибли. Следователи не исключают версию теракта.
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