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Убийцей заколотого в туалете школьника оказался подросток

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Стали известны новые подробности смерти волгоградского школьника. Его одноклассник признался в убийстве.
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По словам подростка, он, пробегая по коридору школы, случайно толкнул своего одноклассника, который в этот момент играл с ножом-бабочкой. Клинок воткнулся мальчику в сердце. 15-летний юноша признался: испугавшись содеянного, он выкинул оружие из окна учебного заведения.

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"В рамках расследования этого преступления установлена причастность к трагедии 15-летнего одноклассника погибшего мальчика. Он уже допрошен в качестве подозреваемого. Подросток написал явку с повинной и рассказал обстоятельства произошедшего", – сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета по Волгоградской области.

По информации ведомства, несовершеннолетний задержан. Сейчас он ждет решения об избрании меры пресечения. "В ближайшее время с его участием будет проведен комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по этому уголовному делу".

Отметим, что уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Максимальный срок наказания по ней – 15 лет лишения свободы. Однако по закону несовершеннолетние до 16 лет могут провести в местах лишения свободы не более десяти лет.

Напомним, 25 октября в туалете одной из школ Волгограда обнаружили тело 14-летнего мальчика. Он умер от ранения в сердце. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев, нож погибшему подарил отец. Школьник не расставался с "бабочкой" все дни, предшествовавшие смерти.

По информации издания v1.ru, в связи с ЧП в школе отменили занятия. На территорию учреждения не пускали посторонних, а внутри работали следователи. Они опрашивали одноклассников и учителей погибшего восьмиклассника.

Автор: Михаил Войцеховский26 октября 2017, 15:25

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