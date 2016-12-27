В Подмосковье женщина сбросила маленького сына с 15-го этажа

В подмосковных Мытищах женщина вытолкнула из окна 15-го этажа своего семилетнего сына. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, т полученных повреждений ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело. Известно, что подозреваемой 34 года, она является уроженкой Калужской области.

"Подозреваемая задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следственным органом планируется возбудить перед судом ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в СК. Сейчас полиция пытается выяснить, что стало причиной трагедии.



