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Жизнь под землей: в продаже появились апартаменты в подвалах

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Жизнь под землей: в продаже появились апартаменты в подвалах

В Москве уже можно приобрести апартаменты на цокольных этажах.
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Впервые в истории на отечественном рынке недвижимости появились апартаменты в подвалах. Приобрести помещения на цокольных этажах уже можно в российской столице. Площадь студий не превышает 33 квадратных метра, но начинается от 11,8. В некоторых из них даже нет окон. Стартовая цена – более 1,4 миллионов рублей, максимальная – почти восемь миллионов рублей.

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Об этом сообщает газета "Известия". Меж тем, эксперты уверены, что подобный вид недвижимости не будет пользоваться популярностью у граждан. Риелторы подчеркнули, что цокольные апартаменты появились в нескольких жилых комплексах в разных районах Москвы.

По их оценкам, подвальные помещения в среднем дешевле аналогичных на этажах на 20-40%. Представитель компании "Метриум" Надежда Коркка связывает новый тренд с оптимизацией на рынке недвижимости с целью снизить цены на жилье.

Меж тем, важно понимать, что, согласно российскому законодательству, апартаменты не считаются жилыми помещениями, поэтому на них не распространяются требования и ограничения для домов и квартир.

Эксперты полагают, что приобретением студий в подвалах могут заинтересоваться инвесторы. Подобные помещения можно сдавать в аренду. Риелторы не исключают, что застройщики строят апартаменты на цокольных этажах, чтобы по максимуму использовать "квадратуру" здания и получить дополнительную прибыль.

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 сентября 2022, 10:01 Источник: Известия ✓ Надежный источник

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