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В России могут ввести летние скидки на коммуналку

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В России могут ввести летние скидки на коммуналку

Названо условие для предоставления скидки на коммунальные услуги.
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Многие россияне в летний период времени сталкиваются с серьезными неудобствами, связанными с отключением горячей воды. Как правило, граждане остаются без важной коммунальной услуги на две недели. За это время специалисты проводят профилактические работы, проверяют изношенность трубопровода, ремонтируют поврежденные участки.

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В течение 14 дней людям приходится увеличивать свои расходы на другие коммунальные услуги. Они нагревают холодную воду с помощью кипятильников, а также электрической или газовой плиты. Соответственно, экономя на горячем водоснабжении, россияне переплачивают за остальные услуги ЖКУ.

Решить данную проблему предложили в Государственной Думе РФ. Депутат Василий Власов направил в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства обращение с просьбой предоставлять гражданам скидки на коммунальные расходы в летний период времени.

Копия соответствующего документа имеется в распоряжении RT. Из текста следует, что скидка должна действовать во время отключения горячей воды. При этом она распространяется как на водоснабжение, так и на электричество.

По данным Общественной службы новостей, в обращении в Минстрой России парламентарий предложил установить размер скидки на услуги ЖКУ в размере 50%.

Фото: pixabay.com
Автор: 3 июня 2022, 09:07 Источник: RT ✓ Надежный источник

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