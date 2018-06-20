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Недвижимость

Москва наращивает темпы строительства

Фото:stroi.mos.ru
В ближайшие годы Москва нарастит темпы строительства жилой и деловой недвижимости примерно в полтора раза. Об этом заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин в рамках III Ежегодного форума "Недвижимость в России".
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По его словам, каждый год в городе возводится порядка восьми-девяти миллионов квадратных метров, из них 3,5-4 миллиона – жилье. Говоря о задаче по увеличению темпов строительства, которая была поставлена президентом России Владимиром Путиным, руководитель столичного стройкомплекса отметил, что роста можно достичь за счет ввода новых квадратных метров по программе реновации.

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Хуснуллин подчеркнул, что через несколько лет для нужд масштабной программы будут строить 1-1,5 миллиона "квадратов" в год. "Задачу по увеличению ввода жилья мы сможем выполнить в будущем", – сказал руководитель стройкомплекса Москвы.

Он отметил, что новые районы будут спроектированы по повышенным стандартам благоустройства и безопасности – это так называемые умные микрорайоны. "Мы по скорости реализации программы реновации превзошли все наши ожидания. Соответствующий закон был принят всего лишь год назад, а некоторые москвичи уже переехали в новые квартиры. До конца года будут расселены 70 домов, их жители переедут примерно в 32 новостройки", - сказал Хуснуллин.

Фото:stroi.mos.ru

Руководитель столичного стройкомплекса напомнил, что для нужд программы городские власти нашли 242 свободные площадки, где можно построить 3,5 миллиона квадратных метров. Кроме того, в работе находятся еще сто площадок с потенциалом в более чем миллион "квадратов". "Мы даем старт программе с миллиона уже имеющихся квадратных метров, до пяти миллионов мы подготовим, таким образом получив шесть миллионов "квадратов" для нужд реновации – это 30% всей потребности программы", – рассказал Хуснуллин.

Кроме того, добавил он, жильем могут признать часть апартаментов, которые подходят по нормативам (транспорт, инсоляция и прочее) и отвечают требованиям, предъявляемым к современному жилью. "Поправки внесены (в Госдуму. – Прим. ред.), идет обсуждение – и в будущем мы увидим решение это вопроса", – сказал Хуснуллин.

Фото:stroi.mos.ru

По его словам, Москва исповедует комплексный подход к развитию территорий, строя не только жилье, но и места приложения труда, заранее обеспечивая транспортную доступность. Хуснуллин отметил, что большой потенциал для застройки имеют территории вокруг будущих станций Большой кольцевой линии (шесть миллионов "квадратов", из них три – жилье) и у Московского центрального кольца (также около шести миллионов квадратных метров, два – жилье).

Одна из главных составляющих комплексного освоения территорий – создание комфортной городской среды, подчеркнул глава стройкомплекса Москвы. "Столица занимается этим уже семь лет, мэр лично контролирует вопросы, связанные с благоустройством", – сказал Хуснуллин.

Фото:stroi.mos.ru

Затронул Хуснуллин и один из самых актуальных вопросов российского рынка недвижимости – проблему обманутых дольщиков. По словам главы стройкомплекса, столица активно решает вопросы, связанные с проблемными объектами. За последние годы свои квартиры получили 11 тысяч человек. "На сегодня у нас около шести тысяч дольщиков в работе – по всем из них принято решение", – добавил он. Хуснуллин подчеркнул, что всем проблемные объекты город достроит за свой счет. Соответствующее решение было принято мэром Сергеем Собяниным.

Еще одна актуальная для столичных строителей тема – метро. Городская подземка развивается стремительными темпами: сдаются новые станции, электродепо, появляются целые новые линии – Большая кольцевая, Московское центральное кольцо.

Фото:stroi.mos.ru

Одна из них – Рублево-Архангельская – находится сейчас на стадии проектирования. Она пойдет от станции "Шелепиха" большого метрокольца в западном направлении на территорию Московской области. "Мы на существующей большой кольцевой ветке построили камеру съезда. Сейчас идет проработка градостроительной документации, мы смотрим трассировку", - рассказал Хуснуллин.

Работа над инфраструктурой Рублево-Архангельской линии ведется совместно с РЖД. Глава стройкомплекса пояснил, что на территории к западу от Москвы появится много новой недвижимости, из-за чего вырастет пассажиропоток. Рассматривается вопрос организации ответвления железной дороги для жителей района и тех, кто там работает. Ветку продлят от станции Павшино Рижского направления в Красногорске, фактически она превратится в наземное метро.

Автор: Иван Поляков20 июня 2018, 13:45

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