Москва наращивает темпы строительства

В ближайшие годы Москва нарастит темпы строительства жилой и деловой недвижимости примерно в полтора раза. Об этом заявил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин в рамках III Ежегодного форума "Недвижимость в России".

По его словам, каждый год в городе возводится порядка восьми-девяти миллионов квадратных метров, из них 3,5-4 миллиона – жилье. Говоря о задаче по увеличению темпов строительства, которая была поставлена президентом России Владимиром Путиным, руководитель столичного стройкомплекса отметил, что роста можно достичь за счет ввода новых квадратных метров по программе реновации.

Хуснуллин подчеркнул, что через несколько лет для нужд масштабной программы будут строить 1-1,5 миллиона "квадратов" в год. "Задачу по увеличению ввода жилья мы сможем выполнить в будущем", – сказал руководитель стройкомплекса Москвы.

Он отметил, что новые районы будут спроектированы по повышенным стандартам благоустройства и безопасности – это так называемые умные микрорайоны. "Мы по скорости реализации программы реновации превзошли все наши ожидания. Соответствующий закон был принят всего лишь год назад, а некоторые москвичи уже переехали в новые квартиры. До конца года будут расселены 70 домов, их жители переедут примерно в 32 новостройки", - сказал Хуснуллин.

Руководитель столичного стройкомплекса напомнил, что для нужд программы городские власти нашли 242 свободные площадки, где можно построить 3,5 миллиона квадратных метров. Кроме того, в работе находятся еще сто площадок с потенциалом в более чем миллион "квадратов". "Мы даем старт программе с миллиона уже имеющихся квадратных метров, до пяти миллионов мы подготовим, таким образом получив шесть миллионов "квадратов" для нужд реновации – это 30% всей потребности программы", – рассказал Хуснуллин.

Кроме того, добавил он, жильем могут признать часть апартаментов, которые подходят по нормативам (транспорт, инсоляция и прочее) и отвечают требованиям, предъявляемым к современному жилью. "Поправки внесены (в Госдуму. – Прим. ред.), идет обсуждение – и в будущем мы увидим решение это вопроса", – сказал Хуснуллин.

По его словам, Москва исповедует комплексный подход к развитию территорий, строя не только жилье, но и места приложения труда, заранее обеспечивая транспортную доступность. Хуснуллин отметил, что большой потенциал для застройки имеют территории вокруг будущих станций Большой кольцевой линии (шесть миллионов "квадратов", из них три – жилье) и у Московского центрального кольца (также около шести миллионов квадратных метров, два – жилье).

Одна из главных составляющих комплексного освоения территорий – создание комфортной городской среды, подчеркнул глава стройкомплекса Москвы. "Столица занимается этим уже семь лет, мэр лично контролирует вопросы, связанные с благоустройством", – сказал Хуснуллин.

Затронул Хуснуллин и один из самых актуальных вопросов российского рынка недвижимости – проблему обманутых дольщиков. По словам главы стройкомплекса, столица активно решает вопросы, связанные с проблемными объектами. За последние годы свои квартиры получили 11 тысяч человек. "На сегодня у нас около шести тысяч дольщиков в работе – по всем из них принято решение", – добавил он. Хуснуллин подчеркнул, что всем проблемные объекты город достроит за свой счет. Соответствующее решение было принято мэром Сергеем Собяниным.

Еще одна актуальная для столичных строителей тема – метро. Городская подземка развивается стремительными темпами: сдаются новые станции, электродепо, появляются целые новые линии – Большая кольцевая, Московское центральное кольцо.

Одна из них – Рублево-Архангельская – находится сейчас на стадии проектирования. Она пойдет от станции "Шелепиха" большого метрокольца в западном направлении на территорию Московской области. "Мы на существующей большой кольцевой ветке построили камеру съезда. Сейчас идет проработка градостроительной документации, мы смотрим трассировку", - рассказал Хуснуллин.

Работа над инфраструктурой Рублево-Архангельской линии ведется совместно с РЖД. Глава стройкомплекса пояснил, что на территории к западу от Москвы появится много новой недвижимости, из-за чего вырастет пассажиропоток. Рассматривается вопрос организации ответвления железной дороги для жителей района и тех, кто там работает. Ветку продлят от станции Павшино Рижского направления в Красногорске, фактически она превратится в наземное метро.