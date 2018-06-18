Каким будет южный дублер Кутузовского проспекта

Последовательное решение транспортных проблем в Москве продолжается. В ближайшие годы должна заметно измениться ситуация на западе столицы, где идет активное строительство южного дублера Кутузовского проспекта. Новая трасса соединит Аминьевское шоссе и Третье транспортное кольцо (ТТК).



Дорога, проходящая вдоль Киевского направления Московской железной дороги, фактически станет дублером сразу двух уже имеющихся вылетных магистралей – Кутузовского проспекта, переходящего в Можайского шоссе, и Мичуринского проспекта. С учетом того, что строящаяся трасса за Аминьевским шоссе выйдет на южный участок Северо-Западной хорды, получится магистраль от ТТК до МКАД (участок от улицы Дорохова до Мосфильмовской открыт в конце 2017 года).







Строящаяся дорога будет отвечать самым современным требованиям. После завершения всех работ для движения автомобилей будут использоваться по три полосы в каждом направлении.





Строительство трассы разбито на два этапа. В ходе первого работы ведутся на участке от Аминьевского шоссе до Минской улицы (с транспортной развязкой на последней. В рамках второго этапа будет проложен участок от Минской улицы до Третьего транспортного кольца.





На всем протяжении южного дублера Кутузовского проспекта построят: двухуровневую транспортную развязку на пересечении южного дублера Кутузовского проспекта с Минской улицей, эстакаду через железнодорожные пути, соединяющую Веерную улицу с дублером, и обеспечит связь районов Раменки и Очаково-Матвеевское.





Кроме того, появится транспортная развязка, ведущая к перспективной застройке ТД "Волынская", будет построена двухуровневая развязка на пересечении с ТТК. А пешеходы смогут пользоваться тремя новыми подземными переходами в районе железнодорожной платформы Матвеевская, на Минской улице и напротив Второго Сетуньского проезда.





После сдачи в эксплуатацию южного дублера Кутузовского проспекта улучшится транспортная ситуация на Аминьевском шоссе и Минской улице, снизится загруженность Мичуринского проспекта и Можайского шоссе, местные жители получат новый маршрут к станциям метро и центру города, станет проще добираться из района Раменки к железнодорожной станции Матвеевская. Окончание строительных работ намечено на второй квартал 2020 года.