Парк "Зарядье" признан лучшим общественным пространством

Москвичи признали парк "Зарядье" лучшим общественным пространством в городе. О масштабном проекте столичных властей говорили на полях выставки "АРХ Москва", которая работает с 16 по 20 мая в Центральном доме художника на Крымском валу.

На одной из дискуссионных площадок выставки прошел круглый стол Московского центра урбанистики "Город" на тему "Развитие общественных пространств на современном этапе: глобальный и локальный тренд". Участники дискуссии приводили много удачных примеров общественных пространств в европейских городах, но в то же время признали, что московский парк "Зарядье" соответствует всем канонам лучшего исполнения подобных проектов.

Руководитель отдела по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин сообщил участникам дискуссии, что такого же мнения придерживается и большинство опрошенных москвичей. По данным последнего соцопроса, треть горожан уже посетили парк "Зарядье", из них 75% оценили его положительно. Как отметил Родин, это колоссальная цифра для первого года работы подобных объектов.

По его словам, 75% москвичей выразили уверенность в том, что парк необходим городу. "С точки зрения общественных пространств парк "Зарядье" по своему потенциалу сопоставим с другим не менее масштабным проектом в Москве – открытием многофункциональных центров госуслуг", – отметил представитель ВЦИОМ.





Говоря в целом о векторе развития общественных пространств в Москве, Родин указал, что большинство москвичей выбирают площадки для отдыха и общения, расположенные рядом с домом.

У горожан формируется запрос на то, чтобы общественные пространства постепенно становились частью их непосредственного места проживания.

При этом москвичам в центре не хватает зеленых уголков, где можно подышать свежим воздухом, а на окраинах горожане желают видеть более развитую инфраструктуру в своих дворах. Речь, среди прочего, идет о благоустроенных скверах для прогулок и местах для занятия спортом на свежем воздухе.





Директор парка "Зарядье" Павел Трехлеб рассказал, что при проектировании уникального объекта была решено несколько сложных задач. В частности, архитекторам удалось сгладить внутренние конфликты парка, посетителями которого в перспективе должны были стать не только москвичи, но и гости столицы.

Также ставилась задача сделать общественное пространство "Зарядья" удобным и комфортным для всех групп населения – молодых людей, родителей с детьми, пенсионеров и маломобильных граждан. В итоге получился объект, работающий на абсолютно разную аудиторию: любой человек, который придет в парк, найдет для себя что-то новое интересное.

Парк "Зарядье" выступает как своеобразная витрина страны, показывающая достояния страны и наше географическое разнообразие.

К слову, "Зарядье" недавно стал лауреатом премии портала ArchDaily в номинации "Лучший проект в области общественных пространств". Он также признан лучшим проектом на международном конкурсе InAVation Awards 2018 в категории Visitor Attraction. Кроме того, уникальный парк вошел в шорт-лист MIPIM Awards 2018 в номинации "Лучший проект урбанистической регенерации".





В свою очередь кандидат социологических наук, координатор программ Центра урбанистики "Город" Алексей Расходчиков считает, что главной особенностью городской среды является ее возможность служить инструментом не только для времяпрепровождения, но и для общения людей.

Общественные пространства – это инфраструктура для коммуникаций, без которой не будет динамики развития и качественной городской среды.

Расходчиков рассказал о двух перекосах, которые, по его мнению, наблюдаются в последнее время в урбанистике и архитектуре. Первый – большие парки и площади в центре городов как общественные пространства, зачастую служащие местом притяжения протестов. Второй – деградация придомовых территорий как мест общения горожан.





"Не создавая инфраструктуру для низового общения людей в районах, мы создаем дефицит общения, который впоследствии выплескивается в протестные формы на больших площадях в центре города", – отметил Расходчиков.

В продолжении разговора архитектор Илья Заливухин отметил важность улиц как общественных пространств. По его мнению, при проектировании новых кварталов необходимо уделять внимание именно планировки улиц, которые являются главными общественными пространствами городов.





Как отметил архитектор, улицы со временем можно трансформировать из одного статуса в другой: перекрывать их, устраивать на них ярмарки и велопробеги. Проблемы в центре городов, считает Заливухин, создают не люди, а автомобили, поэтому для движения машин лучше всего подходят надземные и подземные дороги. В таком случае они не мешают нормальной жизни города.

Эту идею поддержал глава архитектурного бюро АБТБ Тимур Башкаев, который считает, что двухмерный город не может удовлетворить потребности всех жителей. По его мнению, необходимо проектировать и создавать многоуровневые общественные пространства на основе промышленных зон, которые с легкостью можно трансформировать для решения разных задач.

Мы живем в двухмерном городе, где земля используется только один раз: для строительства дорог, жилых домов или офисов.

Эта концепция себя полностью исчерпала, считает архитектор. Он призвал искать новые модели вертикального города, общественное пространство которого сможет удовлетворить растущие запросы людей.





Напомним, что 16 мая в ЦДХ на Крымском валу открылась международная выставка "АРХ Москва". В этом году основная тема экспозиции – "Перестройка-2", она связана с программой реновации. Гостей биеннале лично поприветствовал мэр столицы Сергей Собянин, назвавший главной задачей архитекторов и строителей – делать город удобным для людей.

Нынешняя выставка – 23-я по счету, в биеннале принимают участие более 300 архитектурных и дизайнерских бюро, девелоперских компаний из 14 стран мира, включая Великобританию, Латвию, Испанию, США и Украину.







