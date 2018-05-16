В Москве объявлено о начале второй Перестройки

Путин открыл Крымский мост Итоги "Евровидения" Скандальный развод Джигарханяна Дом-2 Эксклюзив

Самое читаемое

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
У звезды российских сериалов нашли раковую опухоль
партнеры
Среда 16 мая
Лента новостей
20:26
Безумные регионы: жена зарезала молодого футболиста после медового месяца
18:54
Захарова поставила на место хамящий Госдеп
18:48
Старая болезнь и журналисты добивают Джигарханяна
18:44
Вооруженный мужчина устроил стрельбу в американской школе
18:12
Бузова жестоко опозорилась со своим "ребенком"
18:02
Известный банкир найден мертвым в Москве
17:53
Киев выставит Москве круглый счет за Крымский мост
17:29
Участник телешоу выпотрошил бывшую любовницу на глазах ее детей
17:13
На "Флаконе" пройдет серия концертов и фестивалей под открытым небом
17:08
"Как животное в брачный период": Фадеев жестко обругал Цымбалюк-Романовскую
16:59
На россиянку с детьми напала стая ворон
16:36
Правила поведения блондинок во время летнего отпуска
16:32
Под Москвой в аварии разбился мотоциклист с двумя детьми
16:30
Вспотевшая Максакова на людях прижалась к молодому красавцу
16:10
Медведев определил места для российских офшоров
16:02
Джигарханян в тяжелом состоянии в реанимации
15:58
Голубые мужчины собираются в Россию на гастроли
15:52
Роскошная жизнь сбежавшей от Кержакова красавицы-жены
15:34
"Ситуация тревожная": Москва предъявила Киеву две претензии
15:14
На три веселых буквы: отборная матерщина Киркорова сорвала эфир (видео)
15:13
Свадьба с принцем Гарри испортила жизнь Меган Маркл
14:54
Неприлично задравшая ноги Алферова устроила скандал
14:54
Трамп накажет проворонившего Крымский мост Порошенко
14:37
Володин считает обновленную структуру правительства оптимальной
14:29
К чему снится мама
14:20
Как первый секс влияет на отношения пары
14:09
Рецепт дальневосточного молочного супа
14:03
Нарусова пожаловалась на самовольную Собчак
13:55
Алиса Аршавина назвала причину развода
13:50
Россияне "осквернили" Крымский мост
13:48
Фото оргии турецких борцов возмутило Сеть
13:25
Потерявший семью при пожаре Востриков решил пойти в политику
13:23
"Уже познакомили наших детей": Боня раскрыла тайную связь с миллиардером
13:15
Плющенко поставил подножку Тутберидзе
13:13
По Петербургу пронесся торнадо (видео)
13:05
5 ошибок в уходе за кожей лица
12:52
Шрамы и лишний вес входят в моду
12:35
Беременную Кудрявцеву перекосило после заявления о венерической болезни
12:34
Грабитель с листом бумаги ворвался в подмосковный банк
12:26
Россиянам отдали золото попавшихся на допинге американцев
12:22
Госдума успешно разбирает законодательные завалы
12:20
Трусы до ушей: мир покоряет новый пляжный тренд
12:13
Известный российский драматург скончалась через месяц после смерти мужа
11:55
"Заработал сам": Владимир Соловьев похвастался роскошными хоромами
11:50
Физический труд убивает мужчин
11:38
Дочь Серова рассказала о трагедии в семье
11:29
Опустившемуся Джигарханяну требуется срочная медэкспертиза о вменяемости
11:29
Стремление к витринной красоте гробит женскую психику
11:24
"Стыдит себя и страну": Хиллари Клинтон назвали позором США
10:59
На что двуличная Мазур спустила миллионы Цымбалюк-Романовской
10:58
Чубайс с насмешкой ответил о своей работе у Медведева
10:52
Как контролируется качество строительства в Москве
10:50
Звезда "Дома-2" высказалась об ожесточенной борьбе с ВИЧ
10:28
Меньщиков посоветовал голой Бузовой найти мужика
10:28
В заброшенном морге московской больницы нашли скелет
10:17
"Как свинью закалывали": вскрылись ужасающие подробности смерти Марьянова
10:13
Мировые эксперты по интернет-маркетингу соберутся в Москве
10:08
Сбывшаяся мечта: депутаты от Крыма рады открытию моста
09:56
"Знали об их смерти заранее": дело перевала Дятлова считают фальшивым
09:44
Как избежать преждевременной смерти
09:43
Вдова актера Невинного сделала страшное признание о Табакове
09:17
Изуродованный 68-летний телеведущий Богданов притащил юную любовницу в Канны
09:16
"Цыган Яшка!": народ высмеял прилизанного Малахова
09:15
Россиянам разрешат выборочно платить за коммуналку
08:36
43-летняя Рудковская готовится родить третьего ребенка
08:35
Плачь, Порошенко: счастливые крымчане помчались по Керченскому мосту
08:34
Захарова взорвалась из-за критики опозорившейся Самойловой
08:24
Леву из "Би-2" срочно доставили в больницу
08:18
У пассажира летевшего в Москву лайнера случился сердечный приступ
22:05
Путин рулит: Украина пережила черный вторник
22:00
Мама Солнцева перенесла инсульт из-за его свадьбы с пенсионеркой
21:58
США расширили свой санкционный список
21:50
Электрокар Tesla сгорел вместе с водителем
21:49
Путин резко перетасовал команду Медведева
21:42
Автомобилистам в России подготовили новое изменение
21:35
Растущая нефть топит слабый рубль
21:12
Собчак впервые показала скандальный фильм об отце
21:00
Хабенский ждет третьего ребенка
20:58
Легендарного актера отправили в ночлежку для бомжей
20:35
Тутберидзе готовит ответ укравшему Медведеву гею
20:21
"Единая Россия" доверила Кудрину возглавить Счетную палату
20:01
У сына Пугачевой неожиданно нашли гены Киркорова
19:54
Безумные регионы: "ростовские бабушки" убили подругу чайником
19:37
Потасовка со звездами сериала "Ольга" попала на видео
19:07
Рухнувшая эстакада убила 16 человек (фото)
19:01
Порошенко опозорился перед Путиным во время открытия Крымского моста
18:35
"Это неизлечимо": состояние бабушки Урганта серьезно ухудшилось
18:34
Знаменитый журналист умер в США
18:23
Как Путин открыл Крымский мост
18:09
В Госдуме возмущены атакой СБУ на российских журналистов
18:09
В московском метро скончался пассажир
17:46
Порошенко нашел неожиданную "пользу" Крымского моста
17:25
Из горящей больницы на севере Москвы вывели людей
17:19
В клубе AdrenalinStadium состоится грандиозное шоу для подростков
17:05
Новая Lada переплюнула по цене иномарки
17:03
"А где жена?" – Фадеев удивил снимком с двумя любимыми женщинами
17:02
Ценители искусства соберутся на масштабном форуме в Москве
16:37
Отец Фотий из "Голоса" высказался о позоре Самойловой на "Евровидении"
16:35
Украинцы захлебываются желчью после открытия Крымского моста
16:22
Цымбалюк-Романовская рыдает от тяжелого состояния Джигарханяна
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская набросилась на народную артистку на "Пусть говорят"
Зареванный Джигарханян умоляет вернуть ему любимую Цымбалюк-Романовскую
Охрана Первого канала оттащила бьющуюся в припадке Цымбалюк-Романовскую
Опустившемуся Джигарханяну требуется срочная медэкспертиза о вменяемости
Цымбалюк-Романовская рыдает от тяжелого состояния Джигарханяна
Малахов спас брошенного в нищете внука Шукшиной
Общество

В Москве объявлено о начале второй Перестройки

Фото: instagram.com/asolutions.msk
Долгожданное событие в мире архитектуры и дизайна произошло в Москве: в Центральном доме художника на Крымском валу открылась международная выставка "АРХ Москва".  В этом году основная тема экспозиции – "Перестройка-2", она связана с программой реновации. Гостей биеннале лично поприветствовал мэр столицы Сергей Собянин.
прочитано 724 раза

"Когда мы смотрим из окон своих домов, мы видим то, что нам досталось в наследство от предыдущих строителей и архитекторов. Что-то нас радует, а что-то огорчает. Каждый период времени, истории добавлял Москве, московской архитектуре свою страницу", – сказал Собянин на церемонии открытия.

ПО ТЕМЕ

Удобство и комфорт: какой будет Москва после реновации

Парк "Зарядье" получил высокую оценку в мире

Современные проблемы мегаполисов

По его мнению, главная задача архитекторов и строителей – делать город удобным для людей. "Это очень сложная задача. Мало построить красивый объект, главное – создать среду вокруг, которая была бы удобной для горожан. Новая идеология, новые веяния, сопряженные с большими проблемами взаимодействия с инвесторами, жителями, градостроительной политикой, сегодня дает свои плоды", – отметил мэр.

Давайте будем беречь все, что нам подарило прошлое, и заботиться о будущем нашего любимого города.

Выставка "АРХ Москва" – 23-я по счету, в нынешней принимают участие более 300 архитектурных и дизайнерских бюро, девелоперских компаний из 14 стран мира, включая Великобританию, Латвию, Испанию, США и Украину.

Фото: instagram.com/ igor.egoroff

В деловой части выставки запланированы 150 мероприятий: с 16 по 20 мая в ЦДХ пройдут дискуссии, конференции, круглые столы, лекции, мастер-классы, семинары и презентации.

Москва покажет гостям свои самые яркие проекты: парк "Зарядье" и стадион "Лужники". "Зарядье" недавно стал лауреатом премии портала ArchDaily в номинации "Лучший проект в области общественных пространств".

Фото: stroi.mos.ru

Он также признан лучшим проектом на международном конкурсе InAVation Awards 2018 в категории Visitor Attraction. Кроме того, уникальный парк вошел в шорт-лист MIPIM Awards 2018 в номинации "Лучший проект урбанистической регенерации".

Отреставрированные "Лужники" в 2017 году получили премию SportEngineering AWARDS в номинации "Высокая спортивная архитектура". В этом году обновленный комплекс стал победителем интернет-голосования международного портала StadiumDB.com и вошел в шорт-лист MIPIM Awards в номинации "Лучший восстановленный объект".

Фото:stroi.mos.ru

Отдельный стенд выставки посвящен реновации жилого фонда, здесь представлены проекты пяти экспериментальных программ обновления ветхого жилья, которые стали финалистами международного архитектурно-градостроительного конкурса в 2017-2018 годах.

Масштабная программа переселения из хрущевок в современные и комфортные дома стартовала в прошлом году. Сейчас первые семьи уже обживают новые квартиры, которые больше старых и намного удобнее.  

Фото: Dni.Ru

Впервые на выставке есть свой почетный гость. В этом году для участия была выбрана Республика Татарстан. Как говорят организаторы "АРХ Москвы", выбор обусловлен очевидными успехами региона в создании комфортной городской среды и развитии общественных пространств.

Отдельные проекты, представленные в галерее на Крымском валу, будут посвящены современной архитектуре Финляндии и реконструкции северных городов России. Также на полях "АРХ Москвы" пройдут международный конкурс архитектурного рисунка "Архиграфика 5", международный конкурс студенческих проектов Steel2Real-18, дизайн-конкурс одного дня One Day Design Challenge, конкурс-премия "Буква А" для журналистов и блогеров, пишущих о дизайне и архитектуре.

Фото: stroi.mos.ru

Любителей квестов ждет сюрприз: на выставке работает интерактивная экспозиция "Что такое настоящий эко-город?". На ней представлены десять основных концептуальных элементов возведения эко-районов и эко-городов, а также наиболее передовые зеленые решения и технологии.

19 мая на выставке ждут любителей красивой жизни: в этот день с лекцией выступит  британский архитектор Тим Гослинг, создающий роскошные интерьеры для богатых и знаменитых. А в сентябре этого года участников биеннале ждет новая встреча: 150 архитекторов, дизайнеров, архитектурных критиков и деятелей культуры отправятся в путешествие на "АРХ пароходе" по маршруту Москва – Казань.

Фото: Dni.Ru

16 мая 2018, 18:44

комментарии

Политика

"Стыдит себя и страну": Хиллари Клинтон назвали позором США
Чубайс с насмешкой ответил о своей работе у Медведева
Путин резко перетасовал команду Медведева
Как Запад отвечает на американские санкции

Шоу-бизнес

На три веселых буквы: отборная матерщина Киркорова сорвала эфир (видео)
Свадьба с принцем Гарри испортила жизнь Меган Маркл
Неприлично задравшая ноги Алферова устроила скандал
Нарусова пожаловалась на самовольную Собчак

Проишествия

Актеров сериала "Ольга" жестоко избили в Москве
Пассажиры засунули голого авиадебошира в туалет
В Москве зверски убили красавицу-студентку
Педофил насиловал дочь и ее подруг ради изгнания бесов

Lifestyle

Украина наказала российскую певицу из-за Крыма
Первый канал объявил о своем переименовании
Раскрыты секреты сериала "Девочки не сдаются"
Нино Катамадзе: За выступления в России многие меня осуждают
Lifestyle

Изуродованный 68-летний телеведущий Богданов притащил юную любовницу в Канны

Странная парочка выглядела счастливой
Шоу-бизнес

Вдова актера Невинного сделала страшное признание о Табакове

Нина Гуляева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Вспотевшая Максакова на людях прижалась к молодому красавцу

Оперная дива цветет и пахнет
Шоу-бизнес

Старая болезнь и журналисты добивают Джигарханяна

Друзья артиста подают в суд на телеканалы

Гороскоп

Хабенский ждет третьего ребенка
Кудрявцеву приготовили к страшной трагедии после родов
Астрологический прогноз с 14 по 20 мая 2018 года
Что ждет Самойлову после провала на "Евровидении"

Фоторепортажи

Роскошная жизнь сбежавшей от Кержакова красавицы-жены
Как Путин открыл Крымский мост
Замужнюю актрису Мельникову застали за поцелуями с другим мужчиной
Как живет 44-летняя любимица Никиты Михалкова

Спорт

Фото оргии турецких борцов возмутило Сеть
Плющенко поставил подножку Тутберидзе
Россиянам отдали золото попавшихся на допинге американцев
Тутберидзе готовит ответ укравшему Медведеву гею

Регионы

Потерявший семью при пожаре Востриков решил пойти в политику
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
Мозгов было немного: стрелок из сибирского колледжа помешался на Гитлере
Безумные регионы: "ростовские бабушки" убили подругу чайником
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru