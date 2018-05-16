В Москве объявлено о начале второй Перестройки

Долгожданное событие в мире архитектуры и дизайна произошло в Москве: в Центральном доме художника на Крымском валу открылась международная выставка "АРХ Москва". В этом году основная тема экспозиции – "Перестройка-2", она связана с программой реновации. Гостей биеннале лично поприветствовал мэр столицы Сергей Собянин.

"Когда мы смотрим из окон своих домов, мы видим то, что нам досталось в наследство от предыдущих строителей и архитекторов. Что-то нас радует, а что-то огорчает. Каждый период времени, истории добавлял Москве, московской архитектуре свою страницу", – сказал Собянин на церемонии открытия.

По его мнению, главная задача архитекторов и строителей – делать город удобным для людей. "Это очень сложная задача. Мало построить красивый объект, главное – создать среду вокруг, которая была бы удобной для горожан. Новая идеология, новые веяния, сопряженные с большими проблемами взаимодействия с инвесторами, жителями, градостроительной политикой, сегодня дает свои плоды", – отметил мэр.

Давайте будем беречь все, что нам подарило прошлое, и заботиться о будущем нашего любимого города.

Выставка "АРХ Москва" – 23-я по счету, в нынешней принимают участие более 300 архитектурных и дизайнерских бюро, девелоперских компаний из 14 стран мира, включая Великобританию, Латвию, Испанию, США и Украину.







В деловой части выставки запланированы 150 мероприятий: с 16 по 20 мая в ЦДХ пройдут дискуссии, конференции, круглые столы, лекции, мастер-классы, семинары и презентации.

Москва покажет гостям свои самые яркие проекты: парк "Зарядье" и стадион "Лужники". "Зарядье" недавно стал лауреатом премии портала ArchDaily в номинации "Лучший проект в области общественных пространств".





Он также признан лучшим проектом на международном конкурсе InAVation Awards 2018 в категории Visitor Attraction. Кроме того, уникальный парк вошел в шорт-лист MIPIM Awards 2018 в номинации "Лучший проект урбанистической регенерации".

Отреставрированные "Лужники" в 2017 году получили премию SportEngineering AWARDS в номинации "Высокая спортивная архитектура". В этом году обновленный комплекс стал победителем интернет-голосования международного портала StadiumDB.com и вошел в шорт-лист MIPIM Awards в номинации "Лучший восстановленный объект".





Отдельный стенд выставки посвящен реновации жилого фонда, здесь представлены проекты пяти экспериментальных программ обновления ветхого жилья, которые стали финалистами международного архитектурно-градостроительного конкурса в 2017-2018 годах.

Масштабная программа переселения из хрущевок в современные и комфортные дома стартовала в прошлом году. Сейчас первые семьи уже обживают новые квартиры, которые больше старых и намного удобнее.





Впервые на выставке есть свой почетный гость. В этом году для участия была выбрана Республика Татарстан. Как говорят организаторы "АРХ Москвы", выбор обусловлен очевидными успехами региона в создании комфортной городской среды и развитии общественных пространств.

Отдельные проекты, представленные в галерее на Крымском валу, будут посвящены современной архитектуре Финляндии и реконструкции северных городов России. Также на полях "АРХ Москвы" пройдут международный конкурс архитектурного рисунка "Архиграфика 5", международный конкурс студенческих проектов Steel2Real-18, дизайн-конкурс одного дня One Day Design Challenge, конкурс-премия "Буква А" для журналистов и блогеров, пишущих о дизайне и архитектуре.





Любителей квестов ждет сюрприз: на выставке работает интерактивная экспозиция "Что такое настоящий эко-город?". На ней представлены десять основных концептуальных элементов возведения эко-районов и эко-городов, а также наиболее передовые зеленые решения и технологии.

19 мая на выставке ждут любителей красивой жизни: в этот день с лекцией выступит британский архитектор Тим Гослинг, создающий роскошные интерьеры для богатых и знаменитых. А в сентябре этого года участников биеннале ждет новая встреча: 150 архитекторов, дизайнеров, архитектурных критиков и деятелей культуры отправятся в путешествие на "АРХ пароходе" по маршруту Москва – Казань.



