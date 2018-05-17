В "Зарядье" открывается уникальная "Ледяная пещера"

Глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин в преддверии открытия "Ледяной пещеры" рассказал о технической стороне уникального объекта, возведенного в парке "Зарядье" в самом центре столицы. По его словам, подобных сооружений нет ни в одном городе России. Открытие пещеры запланировано на 17 мая.



По словам Марата Хуснуллина, чтобы создать уникальную инсталляцию, потребовалось сделать многокилометровую сеть из трубок, в которые закачали хладреагент. "Чтобы сформировать идеальные кристаллы снега, на эти трубки распыляли воду", – уточнил он.



Руководитель строительного комплекса города отметил, что "Ледяная пещера" является сложным в техническом плане объектом. И, по словам Хуснуллина, аналогов в нашей стране не существует: "Это уникальный объект, такого у нас никто еще не делал".

Как рассказал столичный чиновник, инсталляция работает по принципу морозильной камеры. Сеть охлаждающих трубок подведена к 11 контурам-основаниям. По ним подается охлаждающая жидкость со специальным реагентом. Благодаря этому, сообщил Хуснуллин, формируется "красивый прозрачный лед".





Чтобы вся эта красота не таяла, в "Ледяной пещере" постоянно поддерживается отрицательная температура от –5 до –8 градусов. Инсталляция, размещенная в "Зарядье", представляет ландшафтную зону Русского Севера.

Напомним, что открытие "Ледяной пещеры" для посетителей парка состоится 17 мая. Долгожданное событие накануне анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. Он выразил уверенность, что посетители получат удовольствие от увиденной красоты и смогут прочувствовать величие северной природы нашей страны.

Завтра вечером открывается "Ледяная пещера" в #Зарядье - частица русского Севера в Москве. Выглядит сказочно, но находиться там больше 15 минут не советую. Морозит по-настоящему. pic.twitter.com/z9Duoe2xg1 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 мая 2018 г.

Площадь "Ледяной пещеры" составляет около 350 квадратных метров, высота сводов – около шести метров. Всего на стенах и потолке в замороженном состоянии находится около 70 тонн воды.