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Недвижимость

"Заработал сам": Владимир Соловьев похвастался роскошными хоромами

Владимир Соловьев. Кадр youtube.com
Владимир Соловьев неоднократно подвергался обвинениям в непатриотичном поведении – мол, покупает недвижимость за границей и живет на широкую ногу. Однако не все знают, что телеведущий давно занимается бизнесом и не жалеет себя на работе, поэтому и смог обеспечить членов семьи крышей над головой.
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По рассказам Соловьева, он открывал заводы в России и на Филиппинах, владел агентством по трудоустройству в Москве. В 1998 году прибыльный бизнес был продан, а деньги вложены в акции "Газпрома".

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Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

Казалось бы, живи да радуйся. Однако столь пассивный подход оказался не по нраву телеведущему. Он отправился на телевидение и начал писать книги, которые отлично продавались. Неплохой ежемесячный доход позволил Соловьеву сколотить капитал для будущих вложений, сообщает Eg.Ru.

В 2004 году из-за многочисленности семейства журналисту на законных основаниях выделили четырехкомнатную квартиру. Соловьев все же заплатил за нее льготную цену – 2,5 миллиона рублей.

  

Всю остальную недвижимость он покупал по рыночной стоимости. Соловьев приобрел в кооперативе "Мичуринец" участок с двумя строениями. В одном из них расположились просторная гостиная, спальня, кабинет и кухня, а также веранда.

Позже Владимир Рудольфович купил двухэтажную квартиру у продюсера Александра Толмацкого. Еще одну – у его сына Кирилла, известного под сценическим псевдонимом Децл.

И это далеко не все. В элитном коттеджном поселке Стольное популярный ведущий построил четырехэтажный особняк, площадь которого составила одну тысячу квадратных метров.

В Италии телезвезда несколько лет назад приобрела трехэтажную виллу на берегу озера Комо. Соловьев подсчитал, что потратит гораздо больше денег, если будет регулярно ездить с огромной семьей на отдых, заселяясь в отели.

На вопрос о том, как все это совмещается с патриотизмом, ведущий ответил однозначно. "Патриотизм – это ведь не подписка о невыезде. Это когда у тебя есть осознанное понимание, и ты можешь сравнить. И выбираешь все равно Россию", – заявил Соловьев.

Автор: Михаил Вштанов16 мая 2018, 11:55

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