Соловьев дал добро скандалящим Собчак и Жириновскому

Ведущий теледебатов кандидатов в президенты России Владимир Соловьев прокомментировал перепалку Ксении Собчак и Владимира Жириновского, произошедшую в студии. Он подчеркнул, что политики вольны делать то, что считают нужным.

Владимир Соловьев не счел себя вправе давать какую-либо оценку произошедшему между телеведущей Ксенией Собчак и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским во время дебатов на телеканале "Россия 1". "Я не имею права комментировать произошедшее, потому что это произошло во время дебатов", – подчеркнул он.

Журналист добавил, что кандидаты в президенты России во время выступления свободны в выражении своих мыслей. "Все, что было в эфирное время, то будет и в эфире. Время, когда кандидаты имеют право говорить все, что им угодно, регламентируется не мной и не телеканалом "Россия", это прерогатива ЦИКа, и эфирное время принадлежит кандидатам. Поэтому они вольны делать то, что считают нужным. А комментировать это я права не имею", – цитирует РИА ФАН Владимира Соловьева.

"Я не имею права оценивать. Это передачи кандидатов и время кандидатов", – рассказывал он до этого в интервью радиостанции "Говорит Москва". Ведущий пообещал, что все произошедшее перед телекамерами в неизменном виде попадет на телеэкраны по всей стране. "Это уже вышло на Дальний Восток и пойдет по стране. Максимум, что мы можем, – это "запикать" мат", – объяснил Соловьев.

Напомним, конфликт между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошел во время дебатов кандидатов в президенты страны на телеканале "Россия 1". Глава ЛДПР перебивал одного из своих соперников – Сергея Бабурина. Тогда телеведущая, также решившая попробовать силы в борьбе за должность российского лидера, сделала ему замечание.

Все закончилось перепалкой. В какой-то момент Ксения Собчак плеснула в лицо Владимиру Жириновскому водой. Однако это не успокоило опытного политика, а только вызвало новый поток брани.