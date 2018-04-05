На "Беломорской" начались отделочные работы

На строящейся станции метро "Беломорская" Замоскворецкой линии начались архитектурно-отделочные работы. Об этом заявил глава московского стройкомплекса Марат Хуснуллин.

"На сегодняшний день ведутся работы по отделке платформы и служебных помещений", – сказал он. По словам Хуснуллина, возведение основных конструкций станций выполнено в полном объеме.

При этом руководитель столичного стройкомплекса подчеркнул: работа осложняется тем, что "Беломорская" находится на действующем участке подземки – между станциями "Речной вокзал" и "Ховрино". Как отметил Хуснуллин, это позволяет вести строительство только в ночное время.

Открытие "Беломорской" запланировано на 2018 год. Решение о строительстве станции было принято после обращения местных жителей к мэру Москвы Сергею Собянину.





Замоскворецкая – одна из старейших линий столичной подземки. Первый ее участок был открыт еще до войны – в 1938 году. В декабре прошлого года зеленая ветка приросла еще одной, самой северной станцией – "Ховрино". Она значительно улучшила транспортную ситуацию в одноименном районе.

В целом московская подземка развивается стремительными темпами. Одновременно с открытием новых участков метро полным ходом идет работа над техническими деталями будущих линий и станций. На стадии проектирования и подготовки градостроительной документации находятся более 180 километров будущих веток подземки, отметил ранее Хуснуллин.

В этом году будет завершено проектирование всех участков Большой кольцевой линии. Продолжаются проектные работы и по новому отрезку Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково, а также продлению Люблинско-Дмитровской ветки до Лианозово и поселка Северный.