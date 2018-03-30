"Светлана" прошла под фиолетовой веткой метро

Тоннелепроходческий щит с красивым именем "Светлана" продолжает метр за метром прокладку новой линии метро на юго-востоке Москвы. К настоящему времени завершен проход правого перегонного тоннеля Кожуховской ветки.



Первый участок строящейся салатовой ветки метро до станции "Косино" проходит под функционирующей Таганско-Краснопресненской линией. При прокладке новой линии тоннелепроходческий щит ушел под тоннели фиолетовой ветки и вышел уже за ними. Таким образом, сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, проходка первого участка завершена.



"Тоннелепроходческий комплекс "Светлана" проложил 51,8 метра тоннеля (37 колец) Кожуховской линии метро под действующими путями фиолетовой ветки с небольшим опережением графика", – сказал он. По его словам, в настоящее время проводятся все необходимые проверки, в том числе с применением самоходного многофункционального диагностического комплекса.

В свою очередь гендиректор компании "Мосинжпроект", которая является единым оператором программы развития Московского метрополитена, Марс Газизуллин, отметил, что все работы на этом участке шли под круглосуточным наблюдением. Состояние тоннелей фиолетовой и розовой линий постоянно мониторилось специалистами.





Отметим, что проходка правого перегонного тоннеля от переходной камеры за станцией "Косино" до станции "Косино" должна целиком завершиться в начале следующего месяца. Общая длина этого тоннеля составляет 683 метра, на данном участке осталось пройти порядка 20 метров. Далее метростроевцы демонтируют тоннелепроходческий щит и переместят его в другое место – на строительстве соединительной ветки от камеры съездов Кожуховской линии до Таганско-Краснопресненской.





Напомним, новая линия метро придет в Некрасовку на юго-востоке города от станции "Нижегородская" Большой кольцевой линии. Кожуховская ветка станет 13-й в столичном метро. Ее открытие улучшит транспортную доступность для 800 тысяч жителей Москвы и области. Кроме того, розовая ветка заметно разгрузит фиолетовую линию.



На участке длиной свыше 15 километров появятся восемь станций: "Нижегородская улица", "Стахановская" "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка. Две из них станут пересадочными: "Нижегородская" – на Большую кольцевую линию, "Косино" – на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской ветки. Ожидается, что Кожуховская линия полностью будет запущена в следующем году.

