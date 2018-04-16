Когда замкнется Большая кольцевая линия метро

Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Обсуждался ряд актуальных вопросов развития столицы, в том числе строительство новых станций и линий московской подземки. Последние годы метрополитен в столице растет стремительными темпами, новые станции открываются практически каждый месяц. Градоначальник рассказал главе государства о дальнейших перспективах метро, в том числе о Большой кольцевой линии, которая должна замкнуться уже через несколько лет.

В Москве продолжается строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) – нового контура подземки, который пройдет по окраинным районам и соединит радиальные направления метрополитена на расстоянии нескольких станций от старого кольца. Собянин отметил, что совсем недавно был запущен первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра".

"Практически по всем участкам этого кольца ведется работа: либо уже под землей идут комбайны и создают тоннели для метро, либо строятся станции, либо идет проектирование", – сказал градоначальник в беседе с президентом.

Таким образом, отметил Собянин, все участки находятся в работе. По его словам, новое метрокольцо замкнется в течение четырех, максимум пяти лет. "У нас будет два новых больших кольца, которые создадут основу "тяжелой", главной магистрали транспортной инфраструктуры города", - добавил мэр.

Большая кольцевая линия – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. БКЛ, ранее называвшаяся Третьим пересадочным контуром, имеет в своем составе 31 станцию, а общая ее длина составляет 67 километров.





Новое кольцо существенно разгрузит станции подземки внутри первого, построенного еще в начале 1950-х годов, ведь теперь не придется ехать в центр, чтобы пересесть с одной линии на другую. Помимо того, что у пассажиров появляются множество новых удобных вариантов маршрута, они к тому же сэкономят время – в среднем, около 20 минут.

В конце февраля поезда с пассажирами пошли по первого участку большого метрокольца. Отрезок длиной 10,5 километра включает пять станций – "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". Как отметил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, новый участок значительно улучшит транспортную ситуацию в районах районы Хорошевский, Аэропорт, Тимирязевский и Савеловский, а также в деловом центре "Москва-Сити".

Теперь на очереди станция БКЛ "Нижняя Масловка" - следующая за "Петровским парком". "Сегодня все поезда, идущие до "Петровского парка", делают оборот уже на станции "Нижняя Масловка". Там все полноценно смонтировано, тяговое оборудование, электрооборудование, идет архитектурная отделка", – сказал Хуснуллин. По словам руководителя городского стройкомплекса, станцию планируется запустить уже в конце этого года.





После этого большое метрокольцо пойдет в северо-восточном направлении. Планируется, что открытие участка до "Авиамоторной" с пересадкой на одноименную станцию Калининской линии состоится в конце 2019-начале 2020 года.

Активно строится и юго-западный участок БКЛ протяженностью 4,6 километра с тремя станциями – "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". "Планируется, что он будет запущен в 2020 году", – отметил Хуснуллин.

По его словам, в ближайшее время на строительство большого метрокольца будет привлечено дополнительно 12 тоннелепроходческих комплексов. "На сегодняшний день у нас развернуты работы на всех участках Большой кольцевой линии. Проходку ведут семь тоннелепроходческих комплексов", – сказал глава стройкомплекса Москвы.

В целом все работы на БКЛ планируется завершить до 2022 года.





Реализуя проект Большой кольцевой линии, строители закладывают возможность прокладки новых радиальных линий подземки. В перспективе от станций БКЛ планируется тянуть несколько новых линий: Рублево-Арханельскую на запад столицы от станции "Улица Народного ополчения", участок в Новую Москву до Троицка от "Улицы Новаторов", линию в районы Восточное и Западное Бирюлево от "Кленового бульвара".

"Благодаря строительству этих линий доступ к метро получат жители 16 районов Москвы", – подчеркнул Хуснуллин.

В целом за последние семь лет протяженность Московского метрополитена выросла на 30%. Только в прошлом году построено более 20 километров линий и девять станций подземки. Помимо прочего, был открыт долгожданный участок Калининско-Солнцевской линии до станции "Раменки", Замоскворецкая линия была продлена до "Ховрино".

В этом году открылся участок Люблинско-Дмитровской линии от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" со станциями "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Летом планируется запустить участок Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки" с семью станциями. Это будет вторая линия метро в Новой Москве. Кроме того, готовится к открытию пассажирского движения первый отрезок Кожуховской линии от "Косино" до "Некрасовки". Как отметил Марат Хуснуллин, 2018 станет "годом метро".

До конца 2021 года в столице планируется построить 137 километров участков подземки, 60 новых станций и восемь электродепо. По завершении запланированных работ протяженность линий Московского метрополитена вырастет почти в два раза.

Одновременно с открытием новых участков подземки полным ходом идет работа над техническими деталями будущих линий и станций. На стадии проектирования и подготовки градостроительной документации находятся более 180 километров будущих веток метрополитена.