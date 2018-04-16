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Недвижимость

Когда замкнется Большая кольцевая линия метро

Фото: stroi.mos.ru
Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Обсуждался ряд актуальных вопросов развития столицы, в том числе строительство новых станций и линий московской подземки. Последние годы метрополитен в столице растет стремительными темпами, новые станции открываются практически каждый месяц. Градоначальник рассказал главе государства о дальнейших перспективах метро, в том числе о Большой кольцевой линии, которая должна замкнуться уже через несколько лет.
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В Москве продолжается строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) – нового контура подземки, который пройдет по окраинным районам и соединит радиальные направления метрополитена на расстоянии нескольких станций от старого кольца. Собянин отметил, что совсем недавно был запущен первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра".

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"Практически по всем участкам этого кольца ведется работа: либо уже под землей идут комбайны и создают тоннели для метро, либо строятся станции, либо идет проектирование", – сказал градоначальник в беседе с президентом.

Таким образом, отметил Собянин, все участки находятся в работе. По его словам, новое метрокольцо замкнется в течение четырех, максимум пяти лет. "У нас будет два новых больших кольца, которые создадут основу "тяжелой", главной магистрали транспортной инфраструктуры города", - добавил мэр.

Большая кольцевая линия – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. БКЛ, ранее называвшаяся Третьим пересадочным контуром, имеет в своем составе 31 станцию, а общая ее длина составляет 67 километров.

Владимир Путин и Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Новое кольцо существенно разгрузит станции подземки внутри первого, построенного еще в начале 1950-х годов, ведь теперь не придется ехать в центр, чтобы пересесть с одной линии на другую. Помимо того, что у пассажиров появляются множество новых удобных вариантов маршрута, они к тому же сэкономят время – в среднем, около 20 минут.

В конце февраля поезда с пассажирами пошли по первого участку большого метрокольца. Отрезок длиной 10,5 километра включает пять станций – "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". Как отметил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, новый участок значительно улучшит транспортную ситуацию в районах районы Хорошевский, Аэропорт, Тимирязевский и Савеловский, а также в деловом центре "Москва-Сити".

Теперь на очереди станция БКЛ "Нижняя Масловка" - следующая за "Петровским парком". "Сегодня все поезда, идущие до "Петровского парка", делают оборот уже на станции "Нижняя Масловка". Там все полноценно смонтировано, тяговое оборудование, электрооборудование, идет архитектурная отделка", – сказал Хуснуллин. По словам руководителя городского стройкомплекса, станцию планируется запустить уже в конце этого года.

Фото: stroi.mos.ru

После этого большое метрокольцо пойдет в северо-восточном направлении. Планируется, что открытие участка до "Авиамоторной" с пересадкой на одноименную станцию Калининской линии состоится в конце 2019-начале 2020 года.

Активно строится и юго-западный участок БКЛ протяженностью 4,6 километра с тремя станциями – "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". "Планируется, что он будет запущен в 2020 году", – отметил Хуснуллин.

По его словам, в ближайшее время на строительство большого метрокольца будет привлечено дополнительно 12 тоннелепроходческих комплексов. "На сегодняшний день у нас развернуты работы на всех участках Большой кольцевой линии. Проходку ведут семь тоннелепроходческих комплексов", – сказал глава стройкомплекса Москвы.

В целом все работы на БКЛ планируется завершить до 2022 года.

Фото: stroi.mos.ru

Реализуя проект Большой кольцевой линии, строители закладывают возможность прокладки новых радиальных линий подземки. В перспективе от станций БКЛ планируется тянуть несколько новых линий: Рублево-Арханельскую на запад столицы от станции "Улица Народного ополчения", участок в Новую Москву до Троицка от "Улицы Новаторов", линию в районы Восточное и Западное Бирюлево от "Кленового бульвара".

"Благодаря строительству этих линий доступ к метро получат жители 16 районов Москвы", – подчеркнул Хуснуллин.

В целом за последние семь лет протяженность Московского метрополитена выросла на 30%. Только в прошлом году построено более 20 километров линий и девять станций подземки. Помимо прочего, был открыт долгожданный участок Калининско-Солнцевской линии до станции "Раменки", Замоскворецкая линия была продлена до "Ховрино".

В этом году открылся участок Люблинско-Дмитровской линии от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" со станциями "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Летом планируется запустить участок Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки" с семью станциями. Это будет вторая линия метро в Новой Москве. Кроме того, готовится к открытию пассажирского движения первый отрезок Кожуховской линии от "Косино" до "Некрасовки". Как отметил Марат Хуснуллин, 2018 станет "годом метро".

Фото: stroi.mos.ru

До конца 2021 года в столице планируется построить 137 километров участков подземки, 60 новых станций и восемь электродепо. По завершении запланированных работ протяженность линий Московского метрополитена вырастет почти в два раза.

Одновременно с открытием новых участков подземки полным ходом идет работа над техническими деталями будущих линий и станций. На стадии проектирования и подготовки градостроительной документации находятся более 180 километров будущих веток метрополитена.

Автор: Иван Поляков16 апреля 2018, 12:28

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