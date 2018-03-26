Собянин открыл общежития для сотрудников Росгвардии

В районе Строгино на северо-западе Москвы отрыты новые общежития для военнослужащих и сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии России. На церемонии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов.

"Закончено строительство одного из крупнейших комплексов для Росгвардии – комплекса для проживания. Около 100 тысяч квадратных метров благоустроенных, комфортных площадей", – сказал столичный градоначальник.

По его словам, в комплексе общежитий можно получить бытовые услуги, заняться спортом. Собянин подчеркнул, что это один из самых современных комплексов в России. "С новосельем!" – поздравил собравшихся мэр.

В свою очередь, Виктор Золотов отметил, что новые общежития являются первым полномасштабным проектом для Росгвардии, который осуществлялся при участии столичного руководства. "Этот большой и действительно замечательный комплекс", – сказал он.

Новые общежития включают в себя не только жилую, но и физкультурно-оздоровительную, досуговую и иные функции. Здесь создан оснащенный современным оборудованием спортзал, библиотека, музей, киноконцертный зал на тысячу зрительских мест, а также буфет, столовая и магазин. Как отметил директор Федеральной службы национальной гвардии России, физкультурно-оздоровительный комплекс смогут посещать не только бойцы, но и их дети.





Комплекс построен в рамках программы "Безопасный город", говорится в материалах пресс-службы мэрии Москвы. Это два корпуса каждый по 17 этажей в высоту, общая площадь комплекса – более 92 тысяч квадратных метров. Бойцы Росгвардии и их семьи смогут найти здесь все необходимое для отдыха.

Благодаря строительству новых объектов на базе Росгвардии бойцы получат возможность проживать рядом с местом службы. Это повысит их боеготовность и сократит время реагирования. Также на территории базы разместился центр кинологической подготовки. Там обустроены вольеры для содержания 70 служебных собак.

В столице ежедневно несут службу более тысячи сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии России. Только в прошлом году они были задействованы в обеспечении безопасности около 2,4 тысячи массовых мероприятий.