Новый участок салатовой ветки метро готовят к открытию

Все меньше времени остается до момента, когда в строй будут введены новые станции Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. В выходные строители проверяли готовность систем обеспечения движения электропоездов. Для скорейшего проведения необходимых работ пришлось закрыть две действующие станции.



Чтобы не доставлять пассажирам больших неудобств, станции "Бутырская" и "Фонвизинская" салатовой ветки метро решили закрыть в выходные. В эти дни поезда курсировали только до "Марьиной Рощи". От станции "Петровско-Разумовская" пассажиры могли воспользоваться только Серпуховско-Тимирязевской линией.



Закрытие части Люблинско-Дмитровской линии было связано с подготовкой к вводу сразу трех новых станций – "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская", рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. "Проводимые работы включают в себя подключение участка к электросетям и проверку работоспособности всех систем", – пояснил он.

По его словам, нормы безопасности предписывают, что на время работ должно быть прекращено движение поездов на соответствующем участке метрополитена. Хуснуллин призвал пассажиров с пониманием относиться к вынужденным ограничениям. Как и обещал руководитель строительного комплекса города, в обычном режиме подземка начала работать 11 марта в 05:30.





Проведенные в минувшие выходные работы и последующая сдача в эксплуатацию нового участка салатовой ветки метро благоприятно скажется на транспортной ситуации в Бескудниковском районе, а также Западном и Восточном Дегунино. Как ожидается, пользоваться новыми станциями будут около 150 тысяч человек в день. Это позволит разгрузить "Петровско-Разумовскую" примерно на 20-30%, а станцию "Окружная" Московского центрального кольца – на 40%.



