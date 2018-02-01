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Недвижимость

Новая Москва строит грандиозные транспортные планы

Фото: stroi.mos.ru
Вопросы развития присоединенных к Москве территорий обсудили участники панельной дискуссии "Транспортный каркас Новой Москвы – возможности для работы и бизнеса", прошедшей в столице. В обсуждении приняли участие представители столичного стройкомплекса, эксперты в транспортной сфере, специалисты в области архитектуры и урбанистики, предприниматели. 
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Говоря об итогах и перспективах развития Троицкого и Новомосковского административного округов (ТиНАО) глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин привел некоторые цифры. По его словам, до 2035 года объем инвестиций в Новую Москву должен составить семь триллионов рублей (из них на транспортную инфраструктуру планируется потратить около триллиона).

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При этом за 5,5 года в строительство ТиНАО уже вложено около 800 миллиардов, в том числе 170 миллиардов из бюджета города. "Около 80% направлено на создание транспортной инфраструктуры", – отметил Жидкин.

За прошедшее с присоединения время на новых территориях были ведены в строй две станции метро – "Румянцево" и "Саларьево", проложено 84 километра автомагистралей. До конца года появятся еще шесть станций метрополитена: "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая", "Столбовая", "Говорово" и "Рассказовка".

Владимир Жидкин. Фото: stroi.mos.ru

Одновременно масштабная работа будет вестись в рамках улучшения движения автотранспорта. Запланированы к строительству поперечные дороги, которые соединят крупные магистрали, а также расширение автобусной и трамвайной сетей. К 119 остановкам и 22 новым маршрутам, появившимся за последние два года, добавятся еще 56 остановок и девять маршрутов автобусов.

"Для нас важно сегодня, до постройки объектов недвижимости, обеспечить надежную транспортную инфраструктуру", – подчеркнул Владимир Жидкин.

Важность развития транспортной инфраструктуры отметил учредитель компании "ВТМ дорпроект" Михаил Ткаченко. Он уверен, что в современном мире "транспорт есть жизнь", ведь развитие этой сферы лежит в основе разделения труда, формирует специализацию, кооперацию и интеграционные процессы. В итоге, заявил Ткаченко, полноценное функционирование транспортной системы создает условия для роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни граждан.

Транспортная инфраструктура, считает председатель правления Ассоциации инвесторов Москвы Любовь Цветкова, делает из куска земли инвестиционно-привлекательный объект. "Без транспортной доступности земля в Новой Москве – это всего лишь поверхность, летом зеленая, а зимой белая", – сказала она, отметив, что любой объект дорожает минимум на 15%, если становится известно о планах прокладки рядом с ним метро или дороги.

Развитие транспортной составляющей благотворно сказывается на многих сферах. По словам первого замглавы Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексея Артемова, положительный эффект сразу ощущают бизнес и простые люди, которые приходят на новые рабочие места. Для поддержки промышленных предприятий в Новой Москве городские власти выделяют субсидии на оснащение производства, предоставляют без конкурсов землю. Также разработана система налоговых льгот для бизнеса.

Вид на район Новой Москвы. Фото: stroi.mos.ru

Исполнительный директор фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди считает, что будет происходить перераспределение экономических источников между старой Москвой и периферийными территориями. Сейчас, по ее словам, на ядро приходится около 85% столичного вклада в ВВП. Потенциалу периферии еще предстоит раскрыться, что обеспечит дополнительный экономический рост всей московской агломерации, уверена эксперт.

Жители Новой Москвы с оптимизмом смотрят в будущее. По данным ВЦИОМ, с каждым годом растет их удовлетворенность транспортной ситуацией. Если в 2015-м улучшения в этой сфере отмечали 61% опрошенных, то спустя два года этот показатель составил уже 71%, а в начале 2018-го достиг отметки 74%. В целом местные жители оптимистично смотрят на будущее территории, ожидая, что уровень их жизни вскоре догонит общемосковские стандарты.

Автор: Дмитрий Куклин1 февраля 2018, 13:17

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