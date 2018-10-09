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Недвижимость

После слухов о свадьбе Козловский купил квартиру в центре Москвы

Данил Козловский. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Ради возлюбленной актер Данила Козловский переехал в столицу. Артист приобрел дорогостоящие апартаменты. 
прочитано 1055 раз

Козловский родился в Москве, однако долгое время являлся жителем Санкт-Петербурга. В Златоглавую актер приезжал исключительно по работе и переселяться не стремился.

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 Данила Валерьевич Козловский

Данила Валерьевич Козловский Актер

Однако в личной жизни звезды произошло событие, после которого Данила решился на изменение места жительства. Он купил просторную квартиру недалеко от Кремля – на Тверской улице.

В просторное жилье артист перебрался не один – вместе с ним переехала и невеста Ольга Зуева. "Раньше я куда-то все время мчался, летал туда-сюда, а теперь мой дом в Москве. С нами живет собака Груша, мы подобрали ее на улице, когда отдыхали в Грузии, и привезли с собой. Иногда я гуляю с ней у нас "на районе", – рассказал Козловский изданию "7Дней.ru".

О том, что Данила и Ольга собираются пожениться, заговорили в прошлом году. Слухи появились после их поездки в Японию, откуда модель вернулась с кольцом на безымянном пальце. При этом Зуева предпочитает не распространяться об их будущем.

Отметим, что недавно Ольга дебютировала в качестве режиссера. На фестивале "Кинотавр" она представила работу "На районе". Данила Козловский исполнил там одну из главных ролей.

Автор: Руслана Алексеева9 октября 2018, 14:45
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