ТПУ "Юго-восточная" окружат зеленой зоной
Как рассказал заместитель гендиректора по девелопменту компании
"Мосинжпроект" Альберт Суниев, благоустройство ТПУ предусмотрено
проектом его строительства. Благодаря его реализации, местные жители
почувствуют не только улучшение транспортной ситуации в районе, но и получат два
социальных объекта инфраструктуры – прогулочную зону и физкультурно-оздоровительный
центр (его возведут за счет инвесторов).
По словам Суниева, после завершения работ, рядом с новой станцией метро появится благоустроенная территория. "В частности, сейчас ведется проектирование сквера имени Балакирева от здания одноименной школы искусств до Ташкентской улицы, – рассказал он. – Кроме этого, будет воссоздан парк ветеранов Великой Отечественной войны".
В рамках благоустройства в парк вернется памятник москвичам – защитникам Отечества (в народе его называют "Пушка"). Также будет приведена в порядок площадь перед кинотеатром "Волгоград". В будущем, сказал Суниев, на ней можно будет организовывать культурные мероприятия, размещать ярмарки выходного дня.
Согласно планам столичных властей, работы по благоустройству прилегающей территории должны завершиться к открытию станции метро "Юго-Восточная" Кожуховской линии. Одновременно будут проводиться работы по расширению Ферганской улицы и организации на ней специальных заездных карманов для наземного общественного транспорта.
Напомним, транспортно-пересадочный узел "Юго-Восточная" появится на базе будущей одноименной станции метро новой Кожуховской линии. Он будет расположен на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц, где в настоящее время ведется строительство подземки.
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