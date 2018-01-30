ТПУ "Юго-восточная" окружат зеленой зоной

После сдачи в эксплуатацию ТПУ "Юго-восточная" будет не просто объектом транспортной инфраструктуры, а станет центром притяжения для многих местных жителей. Согласно проекту, в районе нынешней стройки в ближайшем будущем расположатся не только остановки общественного транспорта, но и зеленая зона, а также спорткомплекс.

Как рассказал заместитель гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев, благоустройство ТПУ предусмотрено проектом его строительства. Благодаря его реализации, местные жители почувствуют не только улучшение транспортной ситуации в районе, но и получат два социальных объекта инфраструктуры – прогулочную зону и физкультурно-оздоровительный центр (его возведут за счет инвесторов).



По словам Суниева, после завершения работ, рядом с новой станцией метро появится благоустроенная территория. "В частности, сейчас ведется проектирование сквера имени Балакирева от здания одноименной школы искусств до Ташкентской улицы, – рассказал он. – Кроме этого, будет воссоздан парк ветеранов Великой Отечественной войны".

В рамках благоустройства в парк вернется памятник москвичам – защитникам Отечества (в народе его называют "Пушка"). Также будет приведена в порядок площадь перед кинотеатром "Волгоград". В будущем, сказал Суниев, на ней можно будет организовывать культурные мероприятия, размещать ярмарки выходного дня.





Согласно планам столичных властей, работы по благоустройству прилегающей территории должны завершиться к открытию станции метро "Юго-Восточная" Кожуховской линии. Одновременно будут проводиться работы по расширению Ферганской улицы и организации на ней специальных заездных карманов для наземного общественного транспорта.

Напомним, транспортно-пересадочный узел "Юго-Восточная" появится на базе будущей одноименной станции метро новой Кожуховской линии. Он будет расположен на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц, где в настоящее время ведется строительство подземки.