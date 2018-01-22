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На "Нижней Масловке" появится крупный транспортный узел

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) на базе станции "Нижняя Масловка" Большой кольцевой линии (БКЛ, бывший Третий пересадочный контур) будет пропускать около 265 тысяч человек в сутки. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
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"На базе станции "Нижняя Масловка" будет создан транспортно-пересадочный узел "Савеловский", который объединит пассажирские потоки Савеловского вокзала, включая пассажиров подмосковных электричек, маршрута Московских центральных диаметров (МЦД), наземного общественного транспорта и двух линий метро, в том числе новую – Большую кольцевую", – сказал он. Транспортная составляющая ТПУ будет готова к концу этого года, к моменту запуска станции "Нижняя Масловка", – добавил Хуснуллин.

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Более четверти миллиона человек – именно такой ежесуточный пассажиропоток спрогнозировали эксперты транспортной отрасли для нового пересадочного узла, сообщил руководитель стройкомплекса Москвы. В часы пик ТПУ сможет пропускать порядка 28 тысяч человек.

В рамках работ по транспортно-пересадочному узлу "Савеловская" планируется реконструкция площади Савеловского вокзала, строительство перронов высадки-посадки пассажиров наземного транспорта, сказал Хуснуллин. Также будет выполнено благоустройство прилегающей территории, построен новый подземный пешеходный переход, который будет интегрирован в уже существующий.

"Нижняя Масловка". Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Как отметил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, "Нижняя Масловка" позволит соединить Большую кольцевую и Серпуховско-Тимирязевскую линию метро, расположенный в районе станции Савеловский вокзал, первое направление Московских центральных диаметров (МЦД) от Лобни до Одинцово и маршруты наземного пассажирского транспорта. "Здесь формируется крупнейший транспортно-пересадочный узел", – сказал градоначальник.

Станция "Нижняя Масловка" расположится на площади Бутырской заставы. Затем Большая кольцевая линия будет продлена в северные, северо-восточные и восточные районы города – до станции "Авиамоторная".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Новое "метрокольцо" столичной подземки включает 31 станцию и 68 километров линий. БКЛ позволит пассажирам метрополитена значительно сократить время на дорогу. Не нужно будет ехать в центр, чтобы пересесть с одной линии на другую. В среднем экономия времени составит 20-30 минут.

Помимо новых станций, в состав Большой кольцевой линии войдут три станции действующей ветки подземки – Каховской. Это "Каширская", "Варшавская" и "Каховская". По словам Хуснуллина, они будут реконструированы и приспособлены под новый контур.

Автор: Иван Поляков22 января 2018, 16:32

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