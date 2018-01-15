Расселение пятиэтажек поможет строительству ТПК

Расселение четырех домов в Хорошево-Мневниках позволит открыть новую линию метрополитена. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Он уточнил, что пятиэтажные дома в этом районе расселяют не в рамках реновации, а в связи со строительством Третьего пересадочного контура.



Как сообщил Сергей Левкин, на месте расселяемых домов пройдет западный участок нового кольца столичной подземки. Благодаря ему в ближайшее время станет возможным открытие движения от "Хорошевской" до "Нижних Мневников" через станцию "Народного Ополчения". Так столичный чиновник прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о якобы начавшемся переселении по программе реновации.



Для реализации строительства нового участка Большого кольца (ТПК – Прим. ред.) по проекту планировки этой территории планируется снести четыре дома, в том числе дома №20, корпус 1 и №22, корпус 2 по проспекту маршала Жукова, рассказал он. "В установленный срок жителям этих домов для переезда предоставлен дом, построенный в рамках программы жилищного строительства города", – отметил Сергей Левкин.

Он уточнил, что новые квартиры жители сносимых домов получат в том же районе – на Карамышевской набережной, 60 (он расположен в 1,5 километра от домов, где они живут в настоящее время). По словам Левкина, люди переедут в равнозначные благоустроенные квартиры в новостройках. При этом, количество комнат останется таким же, а площадь жилья увеличится. Более того, в среднем на 20% будет стоимость предоставляемых квартир.

"В связи с включением двух домов на проспекте Маршала Жукова в программу реновации жители переселяемых домов получат от 300 до 500 тысяч рублей в качестве компенсации за отличие новых квартир от стандартов жилья по московскому стандарту реновации", – уточнил рассказал глава департамента градостроительной политики города.

Также, по его словам, переселенцам компенсируют все расходы на переезд, включая установку телефона и регистрацию договора в едином государственном реестре недвижимости, а также предоставят транспорт для переезда и грузчиков. Все возможные недоделки в новом жилье будут устранены за счет подрядчика. Стоит отметить, что согласие на переезд уже дали 80% жильцов, из которых больше половины уже переехали в другие квартиры.

Напомним, третий пересадочный контур метро (он называется теперь "Большая кольцевая линия") – это самый масштабный проект развития метрополитена за несколько последних десятилетий. Ветка будет иметь протяженность свыше 60 километров, на ней расположится 31 станция. Ожидается, что новое кольцо метро будет перевозить до 380 миллионов пассажиров в год 3-5 лет (в 1,5 раза больше, чем существующая Кольцевая линия).

С ТПК пассажиры смогут пересаживаться на радиальные ветки без заезда в центр Москвы. Это, в среднем, позволит сэкономить на каждой поездке от 20 минут до 30 минут. На линии будет 17 пересечений с действующими ветками столичной подземки, семь – с железными дорогами и два – с Московским центральным кольцом. Движение на первом участке Третьего пересадочного контура от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" должно открыться в ближайшее время.