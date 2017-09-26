Первые участники программы реновации переедут в 12 готовых домов
Дома в Западном, Северном и Восточном округах Москвы были построены по другим программам. Но сейчас их приводят в соответствие со стандартами проекта реновации, и скоро они примут первых жильцов, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Левкин напомнил, что столичные власти определили 210 стартовых площадок реновации. Первый этап придется на 2018-2019 годы, за это время будут освоены 59 площадок. 12 зданий уже готовы.
"Сегодня мы приводим эти дома в соответствие с программой реновации по отделке, на это выделены бюджетные деньги. Надеюсь, что в конце этого – начале следующего года дома будут соответствовать стандартам, и мы начнем первую волну переселения", – заявил глава департамента градостроительной политики.
На официальном портале мэра и правительства Москвы можно не только ознакомиться с полным списком стартовых площадок по реновации, но и посмотреть их расположение на карте. По данным портала, готовые дома расположены по следующим адресам:
1. Дмитровское ш., 74, корп. 1
2. Бескудниковский бульвар, д. 11, к. 1
3. Бескудниковский бульвар, д. 13
4. Бескудниковский бульвар, д. 5
5. Бескудниковский бульвар, д. 3
6. Дмитровское шоссе, д. 68
7. Щелковское шоссе, д. 74
8. Щелковское шоссе между д. 90 и д. 92, корп. 2
9. ул. Красных Зорь, д. 59Б
10. ул. Гжатская, д. 16, корп. 1
11. проспект Вернадского, д. 61, корп. 3
12. проспект Вернадского, д. 69
Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для стартовых домов по программе реновации жилищного фонда столицы будет подобрано 210 площадок. Градоначальник подчеркнул: площадки расположены таким образом, чтобы новое жилье находилось в непосредственной близости от зданий, определенных под снос. Первый график расселения попавших в списки программы домов будет готов к концу октября 2017 года.
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