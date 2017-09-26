Первые участники программы реновации переедут в 12 готовых домов

Первые участники программы реновации переедут в новое жилье уже в начале 2018 года. Столичные власти выбрали 12 готовых зданий в трех округах Москвы, отделку приводят в соответствие с утвержденными требованиями.

Дома в Западном, Северном и Восточном округах Москвы были построены по другим программам. Но сейчас их приводят в соответствие со стандартами проекта реновации, и скоро они примут первых жильцов, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Левкин напомнил, что столичные власти определили 210 стартовых площадок реновации. Первый этап придется на 2018-2019 годы, за это время будут освоены 59 площадок. 12 зданий уже готовы.

"Сегодня мы приводим эти дома в соответствие с программой реновации по отделке, на это выделены бюджетные деньги. Надеюсь, что в конце этого – начале следующего года дома будут соответствовать стандартам, и мы начнем первую волну переселения", – заявил глава департамента градостроительной политики.

На официальном портале мэра и правительства Москвы можно не только ознакомиться с полным списком стартовых площадок по реновации, но и посмотреть их расположение на карте. По данным портала, готовые дома расположены по следующим адресам:

1. Дмитровское ш., 74, корп. 1

2. Бескудниковский бульвар, д. 11, к. 1

3. Бескудниковский бульвар, д. 13

4. Бескудниковский бульвар, д. 5

5. Бескудниковский бульвар, д. 3

6. Дмитровское шоссе, д. 68

7. Щелковское шоссе, д. 74

8. Щелковское шоссе между д. 90 и д. 92, корп. 2

9. ул. Красных Зорь, д. 59Б

10. ул. Гжатская, д. 16, корп. 1

11. проспект Вернадского, д. 61, корп. 3

12. проспект Вернадского, д. 69​

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для стартовых домов по программе реновации жилищного фонда столицы будет подобрано 210 площадок. Градоначальник подчеркнул: площадки расположены таким образом, чтобы новое жилье находилось в непосредственной близости от зданий, определенных под снос. Первый график расселения попавших в списки программы домов будет готов к концу октября 2017 года.