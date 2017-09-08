Какие линии метро разгрузит первый участок ТПК

Запуск участка Третьего пересадочного контура столичного метро от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую и Замоскворецкую линии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин.

По его словам, новые станции улучшат транспортное обслуживание сразу нескольких районов: Хорошевский, Аэропорт, Тимирязевский, Савеловский и Пресненский. Кроме того, этот участок ТПК позволит создать новые скоростные беспересадочные связи между районами. Это позволит сократить время поездки пассажиров по городу, минуя центр города, сказал Хуснуллин.



Он отметил, что запуск этого участка создаст условия для пересадки пассажиров с наземных видов транспорта в метро. "Таким образом, он сократит загрузку станций и пересадочных узлов, перегонов центральных участков действующих линий метрополитена, расположенных в историческом центре города", - пояснил глава стройкомплекса города.

По его словам, открытие новых станций обеспечит доступным транспортом сотрудников и гостей комплекса "Москва-Сити". Удобнее будет добираться до спортивных объектов и болельщикам, которые будут приезжать на стадион "Динамо", пользуясь одноименной станцией метро или станцией "Петровский парк".