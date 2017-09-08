Первый участок ТПК испытали поездами

На первом участке Третьего пересадочного контура столичного метро прошел технический пуск. По словам главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, после полноценного запуска ТПК будет перевозить до 380 миллионов пассажиров в год.

В Москве состоялся технический пуск первого участка Третьего пересадочного контура "Деловой центр" – "Петровский парк". Участие в нем принял мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что проект большого подземного кольца метро на наших глазах становится реальностью.

"Сегодня закончен первый участок от "Петровского парка" до "Сити", протяженностью 10,5 километра, – заявил московский градоначальник. - Здесь размещаются пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк".

Ожидается, что пассажиропоток на Третьем пересадочном контуре столичной подземки после его полноценного запуска может составить 380 миллионов человек в год. Такие расчеты озвучил Марат Хуснуллин. По его словам, этот показатель в полтора раза превышает аналогичные данные по действующей Кольцевой линии метро.

С запуском первого участка ТПК заметно улучшится транспортная ситуация минимум в четырех районах столицы – Хорошевском, Аэропорту, Тимирязевском и Савеловском. Одновременно станет проще добираться в деловой центр "Москва-Сити" и выезжать из него.





Первый участок Третьего пересадочного контура планируется открыть для пассажиров до конца 2017 года. Целиком строительные работы на всей протяженности ТПК планируется завершить в 2020 году.

Напомним, на новом кольце московской подземки разместится 31 станция. Ветка протяженностью 67 километров будет иметь 21 пересадку на другие линии метро и Московское центральное кольцо.

Ранее глава строительного комплекса города сообщил, что до 2025 года в Москве планируется построить 196 километров линий, 87 станций и 15 депо для электропоездов. Таким образом, по его словам, общая протяженность всех веток метрополитена увеличится вдвое.