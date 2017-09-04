МЦК в ближайшие годы ждет комплексное развитие

Загрузка Московского центрального кольца (МЦК) на некоторых участках на 90% говорит о том, что это очень удачный проект, который нужно и дальше развивать. Об этом в беседе с журналистами заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

По его словам, в настоящий момент идет активная работа по интеграции ряда радиальных направлений Московской железной дороги. "Мы интегрируем МЦК с Рижским направлением, строим дополнительные платформы", – сказал Хуснуллин.

Он также отметил, что из-за загрузка некоторых участков Московского центрального кольца на 80-90% от пропускной способности принято решение строить дополнительные выходы. "Мы очень активно работаем с Российскими железными дорогами, чтобы посмотреть, как сократить интервал движения поездов на радиальных направлениях, чтобы сделать более удобные пересадки с них на МЦК. Мы понимаем, что это приведет к притоку пассажиров", – сказал глава столичного стройкомплекса.

Кроме того, отметил он, меняются маршруты городского наземного пассажирского транспорта для того, чтобы людям было удобно добираться от и до Московского центрального кольца. "Сам факт того, что на некоторых участках оно работает практически на пределе своих возможностей говорит о том, что МЦК – это очень удачный проект, что его и дальше нужно развивать", – уверен Хуснуллин.

По его словам, следующий шаг – это связка Московского центрально кольца с будущим Третьим пересадочным контуром метро, что также серьезно увеличит нагрузку на МЦК. "В ближайшие два года мы будем постоянно улучшать Московское центральное кольцо. У нас есть соглашение с РЖД, ведутся работы, над развитием МЦК постоянно трудятся порядка тысячи человек: они занимаются благоустройством прилегающей территории и прочими работами", – рассказал Хуснуллин. Глава столичного стройкомплекса отметил, что главное – выжать из МЦК как можно больше с учетом его возможностей.





Напомним, ранее Хуснуллин заявил, что расположение новых переходов на МЦК будет определено с учетом пожеланий москвичей. Так, власти города планируют, что подземные переходы соединят улицы Ермакова Роща и Тестовскую, Шелепихинский тупик и перспективный жилой квартал "Центр Сити", ТПУ "Деловой центр" со станциями метрополитена "Международная" и "Деловой центр". Кроме того, пешеходный путепровод пройдет под землей от 2-й Красногвардейского проезда до улицы Ермакова Роща. Только в следующем году на Московском центральном кольце появятся семь новых подземных и надземных переходов.

Московское центральное кольцо начало свою работу в сентябре 2016. Всего на нем 31 станция, каждая из которых представляет собой транспортно-пересадочный узел. С них можно пересесть как на наземный транспорт, так и перейти на станции подземки.

