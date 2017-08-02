Программа реновации затронет четверть жителей столицы

Реновация ветхого жилого фонда в Москве является самой масштабной программой такого рода в мире. Так или иначе она коснется каждого четвертого жителя города. Об этом заявил руководитель столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

По его словам, город утвердил окончательный список домов, которые вошли в программу реновации – 5144 здания. "Проживают в этих домах около миллиона человек – 350 тысяч квартир, 16 миллионов квадратных метров существующей недвижимости", – сказал Хуснуллин в эфире радио "Вести ФМ".

Вместе с тем он отметил, что задача не только построить дома, но и комплексно обустроить прилегающую территорию, поэтому тем или иным образом реновация затронет 25% жителей столицы. По его словам, городские власти тщательно изучили подобный опыт крупнейших городов мира.



"Такой масштабной программы, как наша, нет ни в одном мегаполисе мира", – подчеркнул Хуснуллин.





Также Хуснуллин добавил, что в процессе голосования за участие в программе высказалось подавляющее большинство жителей хрущевок. "Из пяти тысяч домов четыре тысячи – где более 80 процентов жителей проголосовали за реновацию. 90% людей поддержало программу", – сказал он.

В то же время глава московского стройкомплекса отметил, что более тысячи домов вошло в реновацию на основании дополнительных собраний. "Они сами попросили включиться в программу. Это говорит о том, что жители в ней заинтересованы", – констатировал столичный чиновник.





При этом Хуснуллин в очередной раз успокоил некоторых волновавшихся москвичей: все они останутся жить в пределах своего района. Для этого город уже подобрал 300 стартовых площадок в разных районах. Именно на них будет возводиться стартовое жилье для переселенцев. Когда оно будет готово, в соответствии с так называемым волновым методом переселения, в новые дома переедут жители хрущевок. Ветхие дома снесут, а затем построят на их месте дома, в которые переедут переселенцы уже второй волны, и так далее.





Кроме того, руководитель стройкомплекса Москвы заверил горожан, что город не будет возводить высотки и небоскребы на месте снесенных домов. По его словам, высота новых домов составит в среднем около 10-12 этажей. "В то же время в отдельных районах сохранятся и пятиэтажные дома, где-то это будут восьмиэтажки... хотя мы не исключаем и отдельных высотных доминант до 20 этажей в тех районах и кварталах, где это возможно и не нарушает комфортной планировки", – заявил он.

Всего, по утверждению Хуснуллина, в городе будет перестроено около 30% территории. В то же время он подчеркнул, что необходимо создать совершенно новое качество жизни на территориях реновации. "Мы перестроим транспортную, социальную, инженерную инфраструктуру", – сказал Хуснуллин. Он также отметил, что переселенцу будет предложен выбор из трех квартир.

Повысится как качество жилья, так и его капитализация.

Кроме того, отметил глава столичного стройкомлпекса, власти города не намерены строить типовые, одинаковые дома. "Это новая архитектура, закрытые дворы, рабочие места на первых этажах", – добавил он.

На днях столичные власти представили двадцатку финалистов конкурса на разработку архитектурных концепций реновации. Проектом займется целый ряд ведущих мировых архитекторов. Всего Москомархитектурой было рассмотрено более 100 заявок и около 50 творческих работ.





В число победителей попали такие ведущие мировые архитектурные бюро, как британская Zaha Hadid , японская Nikken Sekkei, голландская MLA+, а также компании американца Стивена Холла и голландца Эрика ван Эгераата. Не остались в стороне и наши специалисты: реновацией займутся бюро Никиты Явейна, Krost и "Пик-Проект".

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, в финал попали практически все ведущие архбюро столицы. Главные критерии отбора, отметил он, – устойчивость и оборот компании, ее творческий потенциал, известность и качество уже реализованных проектов. Уже в конце октября-начале ноябре в мэрии подберут пять ведущих команд.

Напомним, закон о реновации жилья в Москве был принят Госдумой в третьем окончательном чтении 15 июня. Этому предшествовало масштабное обсуждение деталей нормативно-правового акта с заинтересованными москвичами, многие из которых побывали на парламентских слушаниях в стенах нижней палаты. 1 июля документ был одобрен президентом России Владимиром Путиным. Ровно через месяц, 1 августа, программа была утверждена мэрией Москвы.

В окончательный список вошли 5144 дома. Программа рассчитана на срок до 2032 года. Реновация охватит все административные округа столицы.