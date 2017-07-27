"Лужники" заиграют новыми красками к сентябрю
Сейчас в "Лужниках" сажают новые деревья и кустарники – каштаны, дубы, яблони, сирень и розы. На Центральной аллее, позади фонтанов, высадят массивы сирени, а у самих фонтанов – ковровые розы. На Престижной аллее появятся каштаны, а на причале – иргу в кадках. На Лужнецкой набережной будут расти яблони, массивы кустарников и цветники.
"Я уверен, что этот комплекс станет одним из лучших спортивных кластеров в Москве и во всей стране", – отметил Марат Хуснуллин. Глава стройкомплекса напомнил, что в июне был восстановлен исторический облик фонтанов. Причем, это будет сделано с максимальной точностью: рабочие использовали оригинальный капустинский гранит для облицовки. Этот же материал применялся при строительстве фонтанов в 1956 году.
Проектом благоустройства предполагается восстановление 11 исторических фонтанов, установка более 500 лавочек уникального дизайна, 1140 новых фонарей, а также устройство цветников общей площадью около 14 тысяч квадратных метров. Общая площадь комплекса "Лужники" – более 200 гектаров.
Никита Пресняков и Алена Краснова стали мужем и женой
Для создания стильного и дорогого образа вовсе не обязательно одеваться у люксовых брендов
Прославленная фигуристка сразила фанатов наповал
Лишение Саакашвили гражданства аукнется украинскому лидеру