"Лужники" заиграют новыми красками к сентябрю

Работы по благоустройству парковой зоны олимпийского комплекса "Лужники" планируется завершить к сентябрю. Как сообщил глава строительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин, арена стадиона уже полностью готова, сейчас ведутся работы по приведению в порядок и благоустройству прилегающей территории.

Сейчас в "Лужниках" сажают новые деревья и кустарники – каштаны, дубы, яблони, сирень и розы. На Центральной аллее, позади фонтанов, высадят массивы сирени, а у самих фонтанов – ковровые розы. На Престижной аллее появятся каштаны, а на причале – иргу в кадках. На Лужнецкой набережной будут расти яблони, массивы кустарников и цветники.





"Я уверен, что этот комплекс станет одним из лучших спортивных кластеров в Москве и во всей стране", – отметил Марат Хуснуллин. Глава стройкомплекса напомнил, что в июне был восстановлен исторический облик фонтанов. Причем, это будет сделано с максимальной точностью: рабочие использовали оригинальный капустинский гранит для облицовки. Этот же материал применялся при строительстве фонтанов в 1956 году.





Проектом благоустройства предполагается восстановление 11 исторических фонтанов, установка более 500 лавочек уникального дизайна, 1140 новых фонарей, а также устройство цветников общей площадью около 14 тысяч квадратных метров. Общая площадь комплекса "Лужники" – более 200 гектаров.



